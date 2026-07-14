ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος- Γιατί αποχωρεί και τι λέει για την επιλογή Τσίπρα

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ . 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας» αναφέρει.

Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τον βουλευτή Αχαΐας να ανεξαρτητοποιείται. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής έστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ανακοινώνοντας την απόφασή του.

Σε δήλωσή του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος εξηγεί γιατί αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει ότι στήριξε και στηρίζει την απόφαση της 6ης Ιουνίου για σύμπλευση και συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα,

Αναλυτικά επισημαίνει:

Μετά από 25 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενεργός πολίτης στην κοινωνία και μάχιμος γιατρός του ΕΣΥ, από την πρώτη στιγμή που συμπορεύτηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έβαλα πρωτίστως και πάνω απ’ όλα το δημόσιο συμφέρον και τη σφυρηλάτηση της μεγάλης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης που θα απαντάει στα σύγχρονα προβλήματα των πολιτών και θα είναι γειωμένη με την κοινωνία.

Στις εκλογές του 2019 όταν και κατέλαβα την τρίτη εκλόγιμη θέση με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησα τιμή μου που ο τότε πρόεδρος μας και ηγέτης της σύγχρονης προοδευτικής παράταξης Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την έδρα στο νομό μας δίνοντας έναν επιπλέον και μεγάλο συμβολισμό για τον τόπο μας, την Αχαΐα.

Το 2023 οι Αχαιοί και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με τίμησαν για μια ακόμη φορά με την ψήφο τους και με εξέλεξαν Βουλευτή Αχαΐας. Μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων συνέχισα αταλάντευτα και προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμπολίτες μου. Από τη θέση του Τομεάρχη Υγείας της Κ.Ο. υπερασπίστηκα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εκθεμελιώσει προς όφελος των μεγάλων ιδιωτών.

Αυτή η πορεία δεν ήταν πολιτικά και κομματικά ανέφελη. Το αντίθετο μάλιστα. Σε όλη τη μεγάλη περιπέτεια των διασπάσεων και των επιδιωκόμενων αλλότριων προς τις αρχές μας μετασχηματισμών την «περίοδο Κασσελάκη», παρέμεινα σταθερός στην εντολή που μου έδωσε ο αχαϊκός λαός, υπερασπιζόμενος τις αξίες και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ταγμένος ταυτόχρονα στο πρόταγμα της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου για μια κυβερνώσα αριστερά χωρίς αποκλεισμούς.

Η επιτακτική ανάγκη, ωστόσο, για άμεση πολιτική αλλαγή, προκειμένου να φύγει από τη διακυβέρνηση της χώρας η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, αυτή της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, άλλαξε τα δεδομένα. Γι’ αυτό και στήριξα και στηρίζω την απόφαση της 6ης Ιουνίου για σύμπλευση και συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, που δυστυχώς οι σύντροφοι της μειοψηφίας στο κόμμα αψηφούν και ακυρώνουν, ωθώντας τα πράγματα ώστε στις επόμενες εκλογές να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, κάτι που με βρίσκει παντελώς αντίθετο, όπως και τη συντριπτική πλειοψηφία της βάσης του κόμματος.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την μεγάλη και συγκινητική ανταπόκριση-συγκέντρωση στο γραφείο μου των ανθρώπων που με στήριξαν και έρχονται από την κοινωνία, και οι οποίοι εξέφρασαν, πέρα από τη στήριξη στο επόμενο βήμα μου, την αγωνία τους για το μέλλον των παιδιών μας, της πατρίδας και της προοδευτικής παράταξης, αποφάσισα ως πρώτο βήμα να ανεξαρτητοποιηθώ, προκειμένου να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις, όπως έχω επανειλημμένα κάνει και με τις κοινές ερωτήσεις με βουλευτές άλλων κομμάτων, στο χτίσιμο μιας πληθυντικής Αριστεράς.

Τέλος, θα συνεχίσω απερίσπαστα και χωρίς καμιά έκπτωση, όπως κάνω τρία χρόνια τώρα, να εκπροσωπώ στη Βουλή τον Αχαϊκό λαό και να υπερασπίζομαι τα δίκαια αιτήματά του, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων κοινοβουλευτικών μαχών και κοινωνικών διεκδικήσεων που έχουμε μπροστά μας και απαιτούν ενεργή παρουσία, αποφασιστικότητα, συνέπεια και εμπειρία.

« (…) κι έρχεται η στιγμή για ν’ αποφασίσεις

με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφήσεις.»…



Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

βουλευτής Αχαΐας