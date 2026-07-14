Προσωρινή αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω μεταστέγασης

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες και τους φορείς του Δημοσίου ότι, στο πλαίσιο της μεταστέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων από το κτίριο επί της οδού Νέων Πατρών – Αθηνών 156 στο νέο κτίριο επί της οδού Πανεπιστημίου 171 (πρώην Γεωργική Σχολή), οι ακόλουθες Διοικητικές Μονάδες θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές για το κοινό:
· Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
· Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας
Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες μεταφοράς και εγκατάστασης των υπηρεσιών στις νέες εγκαταστάσεις.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία των υπηρεσιών και την πλήρη εξυπηρέτηση του κοινού από τη νέα τους έδρα.
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