Aκράτα: Πνίγηκε 81χρονη

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αιγίου ότι 81χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία της Ακράτας.

Στην 81χρονη, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.