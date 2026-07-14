Πάτρα: Συνάντηση της Πρέσβειρας του Βιετνάμ με τον Δήμαρχο

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, είχε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, αντιπροσωπεία από το Βιετνάμ με επικεφαλής την Πρέσβειρα της χώρας, Pham Thi Thu Huong.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, στην συνάντηση, που συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Αποστόλης Αγγελής και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Πατούχας, η Πρέσβειρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Πάτρα, ενώ έγινε και μια κατ’ αρχήν, γενική συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας πολιτιστικής συνεργασίας.

Στο τέλος της συνάντησης, έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.