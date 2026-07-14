Ηλεία: Δεν ήταν της ΔΕΗ, ούτε λογιστές- Ταυτοποιήθηκαν τρία μέλης οργάνωσης που έκανε απάτες

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της διάπραξης απατών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα από 08-06-2026 έως και 23-06-2026, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) και επιχειρησιακή δομή, στοχοποιώντας αποκλειστικά ηλικιωμένα άτομα σε περιοχές του Πύργου.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, κρατώντας ταυτόχρονα απασχολημένες τις τηλεφωνικές τους γραμμές (σταθερά και κινητά), ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους. Προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε νάιλον σακούλες και να τις αφήνουν σε εξωτερικά σημεία.

Από την αστυνομική προανάκριση, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοσκοπικού υλικού, εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις απατών, οι οποίες διαπράχθηκαν στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι.

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την παράνομη δραστηριότητά τους το χρηματικό ποσό των 39.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ.

Για τις μετακινήσεις τους οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας δύο εκ των ταυτοποιημένων κατηγορούμενων, ενώ οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost persons).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.