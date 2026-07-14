Πειραιάς: Από αναθυμιάσεις ο θάνατος του ζευγαριού σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- Νεκροί 28χρονος και 24χρονη

Νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν ένας 28χρονος και μια 24χρονη στον Πειραιά.

Οι σοροί του 28χρονου και της 24χρονης εντοπίστηκαν στο γκαράζ του σπιτιού τους, με τους δύο να είναι μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις τους και επιχειρήσε να τους κάνει ΚΑΡΠΑ, ειδοποιώντας παράλληλα τις αρχές. Οταν κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ήταν νεκροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατός τους προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό, αναφέρει το ethnos.gr Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν αναμμένη τη μηχανή, ανοιχτό το κλιματιστικό και εντελώς κλειστό το γκαράζ, με αποτέλεσμα με κάποιο τρόπο να περάσουν οι αναθυμιάσεις του οχήματος στην καμπίνα του οχήματος και να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.