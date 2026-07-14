Θόδωρος Τριανταφυλλίδης: Στον Έλληνα εικαστικό το βραβείο Frieze London Artist Award 2026

Το Frieze London Artist Award 2026 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βραβεία σύγχρονης τέχνης που απονέμονται σε ανερχόμενους δημιουργούς της διεθνούς σκηνής της σύγχρονης τέχνης
Μια γιγαντιαία αράχνη στην οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να σκαρφαλώσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί της αναμένεται να ξεχωρίσει στη φετινή διοργάνωση του Frieze London. Πίσω από το ασυνήθιστο αυτό έργο βρίσκεται ο Έλληνας εικαστικός Θόδωρος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος τιμήθηκε με το Frieze London Artist Award 2026, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία για ανερχόμενους δημιουργούς της διεθνούς σκηνής της σύγχρονης τέχνης. Η νέα του εγκατάσταση θα παρουσιαστεί στο Regent’s Park του Λονδίνου, από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης.
Το βραβείο απονέμεται φέτος για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Google Arts & Culture, ενώ η ανάθεση, η παραγωγή και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιούνται από κοινού με τον οργανισμό Forma.
Ένα έργο που ενώνει τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο
Η νέα εγκατάσταση, με τίτλο Feral Metaverse (Spider), αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη του πολυετούς πρότζεκτ Feral Metaverse, ενός διαρκώς εξελισσόμενου διαδικτυακού παιχνιδιού πολλών παικτών που αναπτύσσει ο Τριανταφυλλίδης.
Στην καρδιά του έργου βρίσκεται ένα γλυπτό σε μορφή αράχνης, σχεδιασμένο έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να το σκαρφαλώσουν και να το εξερευνήσουν. Η φυσική αυτή εμπειρία συνδέεται άμεσα με έναν κοινό ψηφιακό κόσμο, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεργαστούν για να κινηθούν, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν συλλογικές μορφές. Μέσα από τη συνεργασία σχηματίζουν προσωρινές «κατασκευές», όπως πύργους, τροχούς, ομαδικές αγκαλιές ή ακόμη και σώματα που θυμίζουν αράχνες, γεφυρώνοντας το όριο ανάμεσα στον εικονικό και τον πραγματικό χώρο.
Η αράχνη ως σύμβολο
Όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση του Frieze, για τον καλλιτέχνη, η αράχνη δεν είναι απλώς ένα ζώο που προκαλεί φόβο. Τη χρησιμοποιεί ως σύμβολο με πολλές διαφορετικές αναγνώσεις: μπορεί να μοιάζει απειλητική ή παράξενη, αλλά ταυτόχρονα συμβολίζει την ευφυΐα, τη δημιουργικότητα, την ευαλωτότητα και τη φροντίδα.
Αν και η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί το έργο μπορεί να προκαλέσει αμηχανία, η μαλακή κατασκευή του και η δυνατότητα να το αγγίξει και να το χρησιμοποιήσει κανείς αλλάζουν τη σχέση του θεατή με το αντικείμενο. Ο εκθεσιακός χώρος παύει να είναι ένας χώρος παθητικής παρατήρησης και μετατρέπεται σε περιβάλλον συμμετοχής και κοινής εμπειρίας.
«Ένα μεγάλο βήμα για το έργο μου»
Ο Θόδωρος Τριανταφυλλίδης χαρακτήρισε τη διάκριση ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του.
Ένας θεσμός που αναδεικνύει νέες φωνές
Το Frieze London Artist Award καθιερώθηκε το 2014 με σκοπό να υποστηρίζει καλλιτέχνες που βρίσκονται σε καθοριστική καμπή της σταδιοδρομίας τους, χρηματοδοτώντας την παραγωγή ενός νέου έργου ειδικά για τη διοργάνωση.
Στα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκε σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή εικαστική σκηνή, καθώς αρκετοί από τους βραβευμένους απέκτησαν στη συνέχεια ευρεία θεσμική και διεθνή αναγνώριση.
Ανάμεσα στους προηγούμενους νικητές βρίσκονται οι Σοφία Αλ-Μαρία (2025), Λόρενς Λεκ (2024), Άνταμ Φαραμάουι (2023), Αμπάς Ζαχέντι (2022), Σουνγκ Τιέου (2021), Αλμπέρτα Γουίτλ (2020) και Χιμάλι Σινγκ Σόιν (2019).
Φέτος, η διοργάνωση κάλεσε τους υποψήφιους καλλιτέχνες να εξερευνήσουν τις δυνατότητες προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αντιμετωπίζοντάς τες όχι μόνο ως εργαλείο αλλά και ως δημιουργικό συνεργάτη στην ανάπτυξη των έργων τους.
Η διευθύντρια του Frieze EMEA, Εύα Λανγκρέ, χαρακτήρισε το Feral Metaverse (Spider) ένα έργο που μπορεί να βιωθεί μόνο μέσα από τη φυσική συμμετοχή των επισκεπτών.
«Με το Feral Metaverse (Spider), ο Θόδωρος δημιούργησε κάτι που απαιτεί φυσική παρουσία. Πρέπει να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο, να σκαρφαλώσεις, να παίξεις και να προσπαθήσεις να το καταλάβεις μαζί με αγνώστους. Είμαστε υπερήφανοι που θα το παρουσιάσουμε στο Frieze London αυτόν τον Οκτώβριο», δήλωσε.
πηγή in.gr
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