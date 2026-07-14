Wonderwall: Πώς το κομμάτι των Oasis έγινε απόλυτος αθλητικός ύμνος της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026

Από τα charts στις κερκίδες και ίσως στην κορυφή; Το μελαγχολικό έπος του Nόελ Γκάλαχερ Wonderwall γράφει τη δική του ιστορία στο Μουντιάλ 2026

Μετά τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας στο Μαϊάμι, η οποία της εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, μια νέα παράδοση εδραιώθηκε οριστικά στις γεμάτες πάθος κερκίδες. Παίκτες και φίλαθλοι —ανάμεσά τους και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με τους γιους του— έγιναν μια αγκαλιά, τραγουδώντας το εμβληματικό Wonderwall των Oasis. Το κομμάτι του 1995 έχει μετατραπεί στον απόλυτο, αυθόρμητο ύμνο της εθνικής ομάδας στα γήπεδα των ΗΠΑ και του Μεξικού, εκτοξεύοντάς το παράλληλα στα βρετανικά charts. Από την αρχική αμηχανία του Λίαμ Γκάλαχερ μέχρι την ψυχολογική ανάλυση της «ευφορικής μελαγχολίας» των οπαδών, αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι που ενώνει μια ολόκληρη χώρα στον δρόμο προς τον τελικό του Μουντιάλ 2026 όπως την αφηγήθηκε το BBC. «Το Wonderwall ανήκει στον κόσμο, και αυτή ήταν μια μαγική στιγμή ανάμεσα στον κόσμο και τους παίκτες» είπε ο Νόελ Γκάλαχερ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Cmon England cmon Wonderwall</p>— Liam Gallagher (@liamgallagher) <a href="https://x.com/liamgallagher/status/2076093467990594030?ref_src=twsrc%5Etfw">July 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το μήνυμα του frontman των Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ, το πρωί της Κυριακής ήταν σαφές: «Πάμε Αγγλία, πάμε Wonderwall». Είχε προηγηθεί η πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου οι Άγγλοι φίλαθλοι στις κερκίδες του Μαϊάμι, μαζί με τον πρώην αρχηγό Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ και τους γιους του, τραγούδησαν με πάθος τη μεγαλύτερη επιτυχία της μπάντας παρέα με τους ίδιους τους παίκτες.

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Η αυθόρμητη εκδήλωση ενθουσιασμού έγινε, σχεδόν την ίδια στιγμή, παράδοση, σύνθημα, ένα αθλητικό κάλεσμα των Βρετανών που θέλουν τη νίκη. Το κομμάτι των Oasis έχει αντηχήσει και στις πέντε νίκες της ομάδας σε ΗΠΑ και Μεξικό (Ντάλας, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντα, Πόλη του Μεξικού και Μαϊάμι). Ο Νόελ Γκάλαχερ, ο άνθρωπος που έγραψε το τραγούδι, δήλωσε στη Sun μετά την πρεμιέρα στο Ντάλας: «Το Wonderwall ανήκει στον κόσμο, και αυτή ήταν μια μαγική στιγμή ανάμεσα στον κόσμο και τους παίκτες» κι ας επιμένει ο ίδιος ότι δεν δηλώνει οπαδός της εθνικής Αγγλίας.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DavSu1yux7f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Liam Gallagher Daily (@liamgallagher.daily)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Από την πλευρά των πρωταγωνιστών, ο αρχηγός Χάρι Κέιν μίλησε στο podcast Lions’ Den για την «αγαπημένη του στιγμή σε όλο το τουρνουά». Ο Κέιν είπε πως το να τραγουδάει το Wonderwall με τους οπαδούς μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο αρχηγός της Αγγλίας σκόραρε δύο φορές στη νίκη με 4-2 στο Ντάλας. Μετά τον αγώνα, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν μπροστά στους χαρούμενους οπαδούς της Αγγλίας στο στάδιο, τραγουδώντας την επιτυχία των Oasis του 1995. «Αυτή ήταν μια από τις αγαπημένες μου στιγμές με τη φανέλα της Αγγλίας και ειδικά σε ένα μεγάλο τουρνουά. Ξέρω ότι είναι απλώς το πρώτο παιχνίδι και δεν παρασυρόμαστε, αλλά αυτή η συναισθηματική σύνδεση με τους οπαδούς… Ξέρουμε πόσο σημαίνει για αυτούς… Όλοι ήξεραν τους στίχους και αυτή ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή» εξομολογήθηκε.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DZuHLs0i5sZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oasis Planet Fanpage (@oasisplanet)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Ο πρώην συμπαίκτης του και νυν σχολιαστής του BBC Sport, Τζο Χαρτ, συμπλήρωσε μετά το παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ότι αυτές οι «φαινομενικές» στιγμές ενότητας επιτρέπουν στους παίκτες «να πετάξουν τη μάσκα του ελίτ επαγγελματία, έστω για λίγα λεπτά». Αν και οι Νορβηγοί έχουν το δικό τους τελετουργικό Κουπί των Βίκινγκ (Viking row), ένας Άγγλος οπαδός εξήγησε στο BBC Sport ότι το Wonderwall είναι αυτό που τελικά «αντηχεί με το να είσαι Άγγλος». Εκτόξευση στα charts και ειρωνεία από τον Λιαμ

Ενώ οι παραδοσιακοί ύμνοι όπως τα Three Lions, Vindaloo, World in Motion και το Sweet Caroline ακούγονται ακόμα στις παμπ της Βρετανίας, το Wonderwall είναι αναμφισβήτητα το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού. Η τεράστια viral απήχησή του στα γήπεδα είχε ως αποτέλεσμα την επανεμφάνισή του στα charts του UK Top 40, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό άλμα από το νούμερο 32 στο νούμερο 11 μέσα σε λίγες ημέρες. Η ειρωνεία της ιστορίας κρύβεται στο γεγονός ότι το 2008, λίγο πριν τη διάλυση των Oasis, ο Λιαμ Γκάλαχερ δήλωνε ότι «δεν αντέχει να τραγουδάει αυτό το κομμάτι».

Ο πρώην συμπαίκτης του και νυν σχολιαστής του BBC Sport, Τζο Χαρτ, συμπλήρωσε μετά το παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ότι αυτές οι «φαινομενικές» στιγμές ενότητας επιτρέπουν στους παίκτες «να πετάξουν τη μάσκα του ελίτ επαγγελματία, έστω για λίγα λεπτά». Αν και οι Νορβηγοί έχουν το δικό τους τελετουργικό Κουπί των Βίκινγκ (Viking row), ένας Άγγλος οπαδός εξήγησε στο BBC Sport ότι το Wonderwall είναι αυτό που τελικά «αντηχεί με το να είσαι Άγγλος». Εκτόξευση στα charts και ειρωνεία από τον Λιαμ

Ενώ οι παραδοσιακοί ύμνοι όπως τα Three Lions, Vindaloo, World in Motion και το Sweet Caroline ακούγονται ακόμα στις παμπ της Βρετανίας, το Wonderwall είναι αναμφισβήτητα το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού. Η τεράστια viral απήχησή του στα γήπεδα είχε ως αποτέλεσμα την επανεμφάνισή του στα charts του UK Top 40, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό άλμα από το νούμερο 32 στο νούμερο 11 μέσα σε λίγες ημέρες. Η ειρωνεία της ιστορίας κρύβεται στο γεγονός ότι το 2008, λίγο πριν τη διάλυση των Oasis, ο Λιαμ Γκάλαχερ δήλωνε ότι «δεν αντέχει να τραγουδάει αυτό το κομμάτι».

Αυτή η ασάφεια, σε συνδυασμό με την εύκολη και οικεία μελωδία, επιτρέπει στους φιλάθλους, σύμφωνα με τον Χάρισον «να εκφράσουν ένα ξέσπασμα αγάπης χωρίς απαραίτητα να προσδιορίζουν προς τα πού κατευθύνεται. Μπορεί να είναι ο Τζουντ Μπέλινγχαμ, μπορεί να είναι η νίκη της Αγγλίας, μπορεί να είναι η κοπέλα σου». Επιπλέον (και ίσως αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον), λόγω της στοχαστικής του φύσης, το Wonderwall θα μπορούσε να λειτουργήσει εξίσου καλά και ως παρηγοριά σε περίπτωση αποκλεισμού. Tι σημαίνει Wonderwall

Η ίδια η λέξη, το Wonderwall, προέρχεται από την ψυχεδελική ταινία του 1968 με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Μπίρκιν, το soundtrack της οποίας είχε γράψει ο Τζορτζ Χάρισον (ήταν ο πρώτος σόλο δίσκος από μέλος των Beatles). Ο Νόελ Γκάλαχερ, μανιώδης συλλέκτης βινυλίων, ανακάλυψε εκεί τη λέξη και την ενσωμάτωσε στο κομμάτι που είχε αρχικό τίτλο Wishing Stone. Η αλλαγή των στίχων δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο με δισεκατομμύρια streams.

Ο μουσικός και συντάκτης του Louder Than War, Τζον Ρομπ, επισημαίνει ότι το κομμάτι είναι το τέλειο ποδοσφαιρικό τραγούδι επειδή συνδυάζει την «ευφορία» με τη «μελαγχολία». Ο Νόελ Γκάλαχερ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν πως, ως δημιουργός, αντλεί έμπνευση από τα χρόνια που πέρασε στις κερκίδες του παλιού Maine Road παρακολουθώντας τη Μάντσεστερ Σίτι. «Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την κοινότητα, τη συντροφικότητα και το να είμαστε όλοι μαζί στη στιγμή», λέει ο Ρομπ στο BBC. «Η απόλυτη χορωδία είναι η κερκίδα ενός γηπέδου, επειδή πρόκειται για πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν πραγματικά να τραγουδούν, αλλά τραγουδούν μαζί σε πλήρη αρμονία. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο». Στον τελικό

Οι Άγγλοι οπαδοί πλέον ελπίζουν ότι η ομάδα θα παραμείνει σε φόρμα στον ημιτελικό της Τετάρτης στην Ατλάντα, ώστε να μεταφέρουν την παράδοση στον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης. Το Wonderwall, μουσικά, είχε χάσει τον δικό του «τελικό» στα charts τον Νοέμβριο του 1995, όταν εκθρονίστηκε από τους Robson & Jerome. Αν όμως η Αγγλία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, ίσως αυτό το τραγούδι τερματίσει και τα 30 χρόνια «μοναξιάς» του μακριά από την κορυφή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι οπαδοί θα μείνουν απλώς να κλαίνε μέσα από την καρδιά τους – όπως ορίζει και ο στίχος crying their hearts out.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">We’re winning this WC I don’t know how don’t care respect to all those players manager you gotta make it happen LG x</p>— Liam Gallagher (@liamgallagher) <a href="https://x.com/liamgallagher/status/2076094014273552546?ref_src=twsrc%5Etfw">July 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>