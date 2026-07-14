Αντίστροφη μέτρηση για τον Παράκτιο δρόμο Πάτρας

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας ΣΜΑΧ Φειδιππίδης ε σσυνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στην παραλιακή ζώνη των Βραχναιίκων, τον «Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2026» με τη διεξαγωγή αγώνων δρόμου 10χλμ, 5χλμ.

Παράλληλα, και σε συνεργασία με την Πολιτιστική Δράση Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων. θα διεξαχθούν παιδικός αγώνας 1000μ και αγώνας Α.Μ.Ε.Α. 200μ.

Ο αγώνας γίνεται προς τιμή του Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκου Αργυρόπουλου και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)



Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:



1. ΑΓΩΝΕΣ



1.1 Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 08:30.

Αφετηρία Αλεξίου Δεσποτόπουλου & Ηρώων Πολυτεχνείου (τέρμα παραλίας Βραχναιίκων)

Τερματισμός Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχναιίκων.

Περιγραφή Διαδρομής: Αλεξίου Δεσποτόπουλου & Ηρώων Πολυτεχνείου (μέτωπο προς Πάτρα) → Σταυροπούλου → 28ης Οκτωβρίου → ΠΕΟ Πατρών Πύργου (αναστροφή μετά τη διασταύρωση με την οδό Αναπαύσεως, στο ύψος της Παραλίας Μουρτά) → ΠΕΟ Πατρών Πύργου (μέτωπο προς Πύργο) → 28ης Οκτωβρίου → Σταυροπούλου → Αλεξίου Δεσποτόπουλου → Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (τερματισμός)



Η αγωνιστική διαδρομή είναι εξ΄ ολοκλήρου ασφαλτοστρωμένη, με άριστης ποιότητας τερέν, απολύτως επίπεδη και προσφέρεται για την επίτευξη γρήγορών επιδόσεων. Σε κάθε χιλιόμετρο θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 400 δρομείς

Χρονικό όριο: 1:30 ώρες

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς άνω των 18 ετών.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν τέσσερις (4) σταθμοί που θα παρέχουν νερό (3,5χλμ, 5,5χλμ, 7,5χλμ, τερματισμός).

Χημικές Τουαλέτες: Θα υπάρχουν πλησίον του χώρου τερματισμού.

Κατηγορίες:

ΑΝΔΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1

έως 29 ετών

έως 29 ετών

2

30-39 ετών

30-39 ετών

3

40-49 ετών

40-49 ετών

4

50-59 ετών

50-59 ετών

5

60-69 ετών

60-69 ετών

6

άνω των 70 ετών

άνω των 70 ετών

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους αθλητές/τριες της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλα και δώρα από τους χορηγούς.

Κύπελλα θα απονεμηθούν και στους τρείς πρώτους δρομείς, Άνδρες και Γυναίκες, των κατηγοριών

Από τις βραβεύσεις των Ηλικιακών Κατηγοριών ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι τρεις (3) πρώτοι νικητές της Γενικής Κατάταξης.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη των αγώνων, γύρω στις 11:00.



1.2 Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης : Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 10:00

Αφετηρία-Τερματισμός : Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχναιίκων

Περιγραφή Διαδρομής: Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (εκκίνηση) → Αλεξίου Δεσποτόπουλου (μέτωπο προς Πάτρα) → Σταυροπούλου → 28ης Οκτωβρίου (αναστροφή στο άλσος Ροϊτίκων 2500μ) → 28ης Οκτωβρίου (μέτωπο προς Πύργο) → Σταυροπούλου → Αλεξίου Δεσποτόπουλου → Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (τερματισμός).



Η αγωνιστική διαδρομή είναι εξ΄ ολοκλήρου ασφαλτοστρωμένη, με άριστης ποιότητας τερέν, απολύτως επίπεδη και προσφέρεται για την επίτευξη γρήγορών επιδόσεων. Σε κάθε χιλιόμετρο θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 400 δρομείς

Χρονικό όριο: 50 Λεπτά.

Δικαίωμα Συμμετοχής : Έχουν όλοι οι δρομείς που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος την ηλικίας τους. Οι δρομείς κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Τροφοδοσία: Θα διατίθεται νερό στο 2,5ο χλμ και στον τερματισμό.

Χημικές Τουαλέτες: Θα υπάρχουν πλησίον του χώρου εκκίνησης/τερματισμού.

Κατηγορίες:

ΑΝΔΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1

έως 19 ετών

έως 19 ετών

2

20-29 ετών

20-29 ετών

3

30-39 ετών

30-39 ετών

4

40-49 ετών

40-49 ετών

5

50-59 ετών

50-59 ετών

6

άνω των 60 ετών

άνω των 60 ετών

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους αθλητές/τριες της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλα και δώρα από τους χορηγούς.

Κύπελλα θα απονεμηθούν και στους τρείς πρώτους δρομείς, Άνδρες και Γυναίκες, των κατηγοριών

Από τις βραβεύσεις των Ηλικιακών Κατηγοριών ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι τρεις (3) πρώτοι νικητές της Γενικής Κατάταξης.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη των αγώνων, γύρω στις 11:00.



1.3 Παιδικός Αγώνας Δρόμου 1000μ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης : Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 09:45

Αφετηρία Σταυροπούλου (πριν τη διασταύρωση με την οδό Γ. Σπηλιωτακοπούλου)

Τερματισμός : Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχναιίκων

Περιγραφή Διαδρομής: Σταυροπούλου (μέτωπο προς Πύργο) → Αλεξίου Δεσποτόπουλου → Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (τερματισμός).



Ανώτατο όριο συμμετοχής: 100 παιδιά

Χρονικό όριο: 15 Λεπτά.

Δικαίωμα Συμμετοχής Έχουν αγόρια και κορίτσια ηλικίας μέχρι 12 ετών

Χημικές Τουαλέτες: Θα υπάρχουν πλησίον του χώρου τερματισμού.

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους δρομείς της Γενικής Κατάταξης Αγοριών και Κοριτσιών θα απονεμηθούν κύπελλα και δώρα από τους χορηγούς.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη των αγώνων, γύρω στις 11:00.



1.4 Αγώνας Δρόμου Α.Μ.Ε.Α. 200μ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης : Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 10:45

Αφετηρία Αλεξίου Δεσποτόπουλου (μετά τη διασταύρωση με την οδό Οικονομοπούλου)

Τερματισμός : Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχναιίκων

Περιγραφή Διαδρομής: Αλεξίου Δεσποτόπουλου (μέτωπο προς Πύργο) → Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (τερματισμός).



Χρονικό όριο: 15 Λεπτά.

Χημικές Τουαλέτες: Θα υπάρχουν πλησίον του χώρου τερματισμού.

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

*Τιμητικές βραβεύσεις: Θα γίνουν στον μεγαλύτερο ηλικιακά δρομέα που θα τερματίσει στα 10 χλμ και στην ομάδα με την πολυπληθέστερη συμμετοχή στους αγώνες των 10χλμ και 5χλμ.



2. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 Χρονομέτρηση

Η χρονομέτρηση για τους αγώνες δρόμου 10χλμ, 5χλμ και 1000μ θα είναι ηλεκτρονική. Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους. Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης θα υπάρχουν στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και σε σημεία της διαδρομής για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων. Όποιος δρομέας δεν περάσει από τον τάπητα ηλεκτρονικού ελέγχου στην εκκίνηση, στις ζώνες ελέγχου και στον τερματισμό αυτομάτως ακυρώνεται. Ισχύουν οι κανονισμοί για τους αγώνες δρόμου. Η οργανωτική επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να ακυρώσει αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων, καθώς και να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα από τα αποτελέσματα αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό υλικό.

2.2 Αποτελέσματα

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα https://ftt.gr/apotelesmata/ μετά τη λήξη των αγώνων.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.



3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλη η διαδρομή καλύπτεται υγειονομικά με τη δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών.

Τις πολύτιμες υπηρεσίες ασφάλειας της παρέχει η Τροχαία Πάτρας, με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών του αγώνα.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση και σε καρδιολογικό έλεγχο πριν τον αγώνα. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι οποίοι αγωνίζονται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι ανήλικοι αγωνίζονται με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά την διάρκεια του, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή του στον αγώνα. Παραιτούνται από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιαδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχονται ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή τους.

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου από μέρους των αγωνιζόμενων.



4. ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Είδη εγγραφής

Οι εγγραφές διακρίνονται σε:

α. Ατομικές: οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα.

β. Ομαδικές: Οι ομαδικές εγγραφές αφορούν στην εγγραφή μιας ομάδας τουλάχιστον 10 ατόμων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε όποιους από τους αγώνες (10χλμ και 5χλμ) επιθυμούν και προέρχονται από:

Γυμναστήρια, εταιρείες, σχολεία, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις, αλλά και απλές παρέες ανθρώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομάδα.

Αθλητικά σωματεία που είναι αναγνωρισμένα - εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α. και Συλλόγους δρομέων που ανήκουν στην ΕΟΣΛΜΑ-Υ

Κατά την ομαδική εγγραφή θα πρέπει να οριστεί ένας Αρχηγός της Ομάδας, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα στην επικοινωνία με τους διοργανωτές.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, πρέπει να είναι απολύτως αληθή.

Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τους διοργανωτές του αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.

4.2 Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον "Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2026 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ" γίνονται :

α. Ηλεκτρονικά για τις ατομικές εγγραφές και τις ομαδικές εγγραφές από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) ατόμων, μέσω τις ιστοσελίδας

https://www.athletin.gr/events/76

β. Με την αποστολή ειδικού αρχείου excel, για τις ομαδικές εγγραφές Αθλητικών σωματείων και Συλλόγων δρομέων άνω των είκοσι (20) ατόμων, που θα αποσταλεί από τους διοργανωτές, κατόπιν αποστολής αιτήματος από τον Αρχηγό της Ομάδας στο email [email protected].

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59 ή εάν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των εννιακοσίων (900) συμμετοχών και για τους αγώνες δρόμου 10χλμ, 5χλμ και 1000μ, όποτε και οι διοργανωτές θα κλείσουν νωρίτερα την φόρμα εγγραφής.

Οι δρομείς παρακαλούνται να εγγράφονται χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Μόνο οι αλλοδαποί δρομείς μπορούν να εγγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Λατινικούς χαρακτήρες.

4.3 Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για την εγγραφή του κάθε συμμετέχοντα στους αγώνες των 10χλμ και 5χλμ, , ανά είδος εγγραφής, καθορίζεται σε:

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10 ευρώ για το ΒΑΣΙΚΟ πακέτο συμμετοχής

15 ευρώ για το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ πακέτο συμμετοχής

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ δέκα (10) έως είκοσι (20) ατόμων

• 8 ευρώ για το ΒΑΣΙΚΟ πακέτο συμμετοχής

• 13 ευρώ για το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ πακέτο συμμετοχής

Το ΒΑΣΙΚΟ Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει:

α. Συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού

β. Δωρεάν Φωτογραφίες

γ. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip.

δ. Αριθμό Συμμετοχής δρομέα

ε. Τροφοδοσία διαδρομής

στ. Ιατρικές υπηρεσίες

Το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει ΕΠΙΠΛΕΟΝ το υψηλής ποιότητας τεχνικό tshirt του αγώνα της εταιρείας «CROSSOVER» και θα είναι διαθέσιμο ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8

Για Ομαδικές Εγγραφές Αθλητικών σωματείων, που είναι αναγνωρισμένα - εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α., και Συλλόγων δρομέων, που ανήκουν στην ΕΟΣΛΜΑ-Υ, άνω των είκοσι (20) ατόμων, που θα γίνουν μέσω αρχείου excel παρέχουμε δωρεάν εγγραφές, ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών

Το κόστος συμμετοχής για την εγγραφή στον παιδικό αγώνα 1000μ και τον αγώνα Α.Μ.Ε.Α. 200μ είναι ΔΩΡΕΑΝ για το ΒΑΣΙΚΟ πακέτο συμμετοχής. Το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ πακέτο συμμετοχής θα διατίθεται ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8 με κόστος 5 ευρώ



5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

5.1 Παράδοση Αριθμών Συμμετοχής

Η παράδοση των αριθμών συμμετοχής θα γίνει:

Στο κατάστημα αθλητικών ειδών «OXYGEN STORE», Αγίου Ανδρέου 89-91, Πάτρα την Παρασκευή 11/9 από 19:00 - 21:00

Στο κατάστημα αθλητικών ειδών «Dimitrioglou Sport», Παντανάσσης 35, Πάτρα το Σάββατο 12/9 από 18:00 - 21:00

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των αριθμών συμμετοχής από τη γραμματεία του αγώνα την ημέρα του αγώνα (Κυριακή) από 07:00 - 07:45.

5.2 Γραμματεία Αγώνων

H γραμματεία των αγώνων θα λειτουργήσει στον εξωτερικό χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Βραχναιίκων την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 από ώρα 7:00π.μ. έως 12:00μ.μ.



6. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όλοι οι δρομείς πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της αφετηρίας του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης.

Η προσέλευση στο χώρο της αφετηρίας θα γίνεται με ΙΧ ή/και χρήση των ΜΜΜ που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης.

Συνίσταται στους συμμετέχοντες να σταθμεύσουν στους παράπλευρους δρόμους και να κινηθούν με τα πόδια στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού.



7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, ηλικία και φύλλο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση) παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα.

7.2. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος.



8. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τους κανόνες τον χρόνο και τόπο εκκίνησης χωρίς προειδοποίηση αν αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

9. Αναλυτικές πληροφορίες για τον "Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2026" μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του αγώνα στο Facebook: https://www.facebook.com/share/1BCTbkonnX/

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή επίλυση αποριών επικοινωνείτε με το email του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" [email protected] ή με τα τηλέφωνα 6906750495 & 6932319430.