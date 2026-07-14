Ο Olivier Rousteing είναι ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne

O οίκος Rabanne ανοίγει και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, ανακοινώνοντας τον Olivier Rousteing ως νέο Creative Director. Όπως αποκάλυψε το WWD, ο διάσημος σχεδιαστής αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία του ιστορικού γαλλικού οίκου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες γύρω από την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.



Η άφιξή του σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για τον οίκο. Ο Rousteing διαδέχεται τον Julien Dossena, ο οποίος επί 13 χρόνια διαμόρφωσε με συνέπεια τη σύγχρονη ταυτότητα της Rabanne. Ο Dossena κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τη διαστημική αισθητική και τις εμβληματικές μεταλλικές δημιουργίες του οίκου, μεταφέροντας τη ριζοσπαστική κληρονομιά του Paco Rabanne στο σήμερα και δημιουργώντας τις βάσεις για την επόμενη δημιουργική του εποχή.

Μετά τη μακρόχρονη και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στον οίκο Balmain, από τον οποίο αποχώρησε στα τέλη του 2025, ο Olivier Rousteing αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο που αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στον Rabanne. Γνωστός για τη δυναμική, πληθωρική αισθητική του και τους στενούς δεσμούς του με τον κόσμο της μουσικής και των celebrities, εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ένταση και ορατότητα στον οίκο, διευρύνοντας την παγκόσμια επιρροή του χωρίς να απομακρυνθεί από την πρωτοποριακή του ταυτότητα.

πηγή marieclaire.gr