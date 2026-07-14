Λαμία: Μην τρώτε κοτόπουλο στη για 2-3 ημέρες λένε από τον ΕΟΔΥ, αναμένονται και νέα κρούσματα αλλά δεν χρειάζεται πανικός

«Ο τρόπος να φρεναριστεί είναι δεν τρώμε τίποτα που να έχει κοτόπουλο για 2-3 ημέρες» λέει ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπoυλος

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λαμία λόγω των κρουσμάτων σαλμονέλας μίλησε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είπε ότι «ο τρόπος να φρεναριστεί είναι δεν τρώμε τίποτα αν έχει κοτόπουλο για 2-3 ημέρες». Ο ίδιος εκτίμησε, μάλιστα, ότι θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός. Όπως είπε στην ΕΡΤ «επειδή θα υπάρξουν και αλλά κρούσματα μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται πανικός. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία»

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Εξηγώντας γιατί αναμένονται νέα κρούσματα είπε ότι «ο χρόνος επώασης είναι 3-4 ημέρες επομένως μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει από την παρτίδα και να εκδηλώσει συμπτώματα αργότερα». Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ απέδωσε τον αριθμό των νοσηλευομένων στην αυξημένη ευαισθησία των γιατρών σε περιστατικά που διαγιγνώσκονται με σαλμονέλα λόγω της δημοσιότητας που έχει δοθεί στην υπόθεση. «Να είναι ήσυχοι οι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να τρώνε άφοβα κοτόπουλο» κατέληξε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής Ο προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία έχει εντοπιστεί σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς στο STAR Κεντρικής Ελλάδος. Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. «Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής». «Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε ο κ. Τοούλιας.