Νεα διάκριση για την εταιρεία WEST στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Η εταιρεία WEST βραβεύθηκε στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», για ακόμη μια χρονιά.

Η βράβευση έγινε σε μια λαμπερή βραδιά που τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός οικονομικών κ. Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη και πλήθος εκπροσώπων Φορέων.

Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο θεσμός επιβραβεύει επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, τη συνέπεια και τη συνολική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η WEST βραβεύεται για 11η συνεχόμενη χρονιά στον συγκεκριμένο θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη διαχρονική συμβολή της στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Με αφορμή την βράβευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WEST Αντώνης Ποταμίτης, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη WEST και, κυρίως, για τους ανθρώπους της. Είναι αποτέλεσμα μιας διαδρομής που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τη συνέπεια, τη συνεργασία και τη διαρκή προσπάθεια για εξέλιξη μέσα από την καινοτομία.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους της οικογένειας της WEST, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά και ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Η προσήλωσή μας στο όραμά μας και η απαρέγκλιτη υλοποίηση της στρατηγικής μας, μάς γεμίζουν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε, με υπευθυνότητα και συνέπεια, να αναπτύσσουμε τον οργανισμό της WEST»

