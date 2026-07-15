Ο Μάριος Καπερώνης έδωσε τα διαπίστευτήριά του

Στα 14α του χρόνια επέλεξε να μην ζει ως παιδάκι, με την όποια ανεμελιά της ηλικίας, αλλά ως πρωταθλητής, με αυστηρό πρόγραμμα προπονήσεων, διατροφής κ.ο.κ.

Ο Μάριος Καπερώνης Καπερώνης έδωσε τα διαπίστευτήριά του και αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην κατηγορία των 40κ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων που έγινε στα Γρεβενά.

Γεννήθηκε το 2012, είναι το μοναχοπαίδι του Μάριου Καπερώνη και της Σοφίας, του τελευταίου μέχρι σήμερα πυγμάχου της Πάτρας που πήγε σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Αθήνα, 2004).

Πέντε χρονών δοκίμασε μπάλα αλλά και κολύμβηση, αλλά δεν μακροημέρευσε! Έχοντας κάποια πρώτα ακούσματα από το παρελθόν του μπαμπά του, δοκίμασε να πάει στο ρινγκ, πήγε και κόλλησε!

Μετά από 9 χρόνια έχει καταφέρει ήδη μια σημαντική διάκριση (χάλκινο μετάλλιο) στο «Dracula Open 2026» στη Ρουμανία τον περασμένο Φεβρουάριο και φυσικά να έχει στεφθεί δις πρωταθλητής Ελλάδας, πέρυσι «ασημένιος» στο παμπαίδων και προ ημερών, «χρυσός» στην ίδια διοργάνωση.

Σκοπεύει να μείνει μέχρι τέλους πάνω στο ρινγκ και να μπορέσει να πανηγυρίσει ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα! Μετά το τέλος της καριέρας του σκοπεύει αν όλα πάνε καλά, να συνδυάσει την επαγγελματική του αποκατάσταση με το αγαπημένο του μποξ.

Ο Μάριος Καπερώνης μόλις τελείωσε τη Β΄τάξη στο 9ο (Πολυκλαδικό) Γυμνάσιο Πάτρας, τον Σεπτέμβρη θα πάει στην Γ’, μαζί όμως και σε διεθνές τουρνουά παμπαίδων στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ενώ τον Οκτώβρη ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παμπαίδων στην Τραπεζούντα της Τουρκίας.

Η στιγμή της ανάδειξης ως νικητή, είναι η καλύτερη εμπειρία, ενώ χειρότερη θεωρεί την ήτττα. «Πάνε χαμένοι τόσοι κόποι, τόση προσπάθεια» εξήγησε.

Ο κορυφαίος Ουκρανός πυγμάχος με δύο Ολυμπιακά μετάλλια, ο Βασίλ Λομάτσενκο, είναι ο αθλητής που θαυμάζει, για το πόσο καλά έπαιζε με τα πόδια και για το ότι δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό του.

Στα υπέρ του Καπερώνη είναι ο τρόπος που παίζει σε απόσταση, τουναντίον θέλει να βελτιωθεί στον αγώνα από κοντά. Χάρηκε με την καρδιά του το χρυσό μετάλλιο στα Γρεβενά, αλλά και το χάλκινο στη Ρουμανία, ενώ μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν ο πρώτος του αγώνας, τον οποίο είχε χάσει.

Βιώνει, όσο κι αν είναι νωρίς, την οποία αναγνωρισιμότητα έχει ως Πρωταθλητής Ελλάδας, ενώ αν ήταν στο χέρι του θα άλλαζε κάποιες προδιαγραφές στην κάσκα.

Ο Μάριος Καπερώνης είναι αθλητής στην Άμυνα Πατρών και προπονείται με τον και πατέρα του, Μάριο Καπερώνη. Έχει στο δελτίο του 20 επίσημους αγώνες (18 νίκες με πολλές διακοπές - 2 ήττες) εκ των οποίων οι 18 (17-1) είναι στην Ελλάδα και οι δύο (1-1) στο εξωτερικό. Είκοσι αγώνες λοιπόν, ούτε έναν με τη μαμά στην κερκίδα, ως είθισται για όλες σχεδόν τις μαμάδες πυγμάχων.

Κατέληξε με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μπαμπά του, στην οικογένειά του και στους συναθλητές του στην Αμυνα.