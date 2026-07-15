Ο Μάριος Καπερώνης έδωσε τα διαπίστευτήριά του

Πρωταθλητής Ελλάδας με τέσσερις συνεχόμενες νίκες
Στα 14α του χρόνια επέλεξε να μην ζει ως παιδάκι, με την όποια ανεμελιά της ηλικίας, αλλά ως πρωταθλητής, με αυστηρό πρόγραμμα προπονήσεων, διατροφής κ.ο.κ.
Ο Μάριος Καπερώνης Καπερώνης έδωσε τα διαπίστευτήριά του και αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην κατηγορία των 40κ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων που έγινε στα Γρεβενά.
Γεννήθηκε το 2012, είναι το μοναχοπαίδι του Μάριου Καπερώνη και της Σοφίας, του τελευταίου μέχρι σήμερα πυγμάχου της Πάτρας που πήγε σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Αθήνα, 2004).
Πέντε χρονών δοκίμασε μπάλα αλλά και κολύμβηση, αλλά δεν μακροημέρευσε! Έχοντας κάποια πρώτα ακούσματα από το παρελθόν του μπαμπά του, δοκίμασε να πάει στο ρινγκ, πήγε και κόλλησε!
Μετά από 9 χρόνια έχει καταφέρει ήδη μια σημαντική διάκριση (χάλκινο μετάλλιο) στο «Dracula Open 2026» στη Ρουμανία τον περασμένο Φεβρουάριο και φυσικά να έχει στεφθεί δις πρωταθλητής Ελλάδας, πέρυσι «ασημένιος» στο παμπαίδων και προ ημερών, «χρυσός» στην ίδια διοργάνωση.
Σκοπεύει να μείνει μέχρι τέλους πάνω στο ρινγκ και να μπορέσει να πανηγυρίσει ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα! Μετά το τέλος της καριέρας του σκοπεύει αν όλα πάνε καλά, να συνδυάσει την επαγγελματική του αποκατάσταση με το αγαπημένο του μποξ.
Ο Μάριος Καπερώνης μόλις τελείωσε τη Β΄τάξη στο 9ο (Πολυκλαδικό) Γυμνάσιο Πάτρας, τον Σεπτέμβρη θα πάει στην Γ’, μαζί όμως και σε διεθνές τουρνουά παμπαίδων στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ενώ τον Οκτώβρη ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παμπαίδων στην Τραπεζούντα της Τουρκίας.
Η στιγμή της ανάδειξης ως νικητή, είναι η καλύτερη εμπειρία, ενώ χειρότερη θεωρεί την ήτττα. «Πάνε χαμένοι τόσοι κόποι, τόση προσπάθεια» εξήγησε.
Ο κορυφαίος Ουκρανός πυγμάχος με δύο Ολυμπιακά μετάλλια, ο Βασίλ Λομάτσενκο, είναι ο αθλητής που θαυμάζει, για το πόσο καλά έπαιζε με τα πόδια και για το ότι δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό του.
Στα υπέρ του Καπερώνη είναι ο τρόπος που παίζει σε απόσταση, τουναντίον θέλει να βελτιωθεί στον αγώνα από κοντά. Χάρηκε με την καρδιά του το χρυσό μετάλλιο στα Γρεβενά, αλλά και το χάλκινο στη Ρουμανία, ενώ μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν ο πρώτος του αγώνας, τον οποίο είχε χάσει.
Βιώνει, όσο κι αν είναι νωρίς, την οποία αναγνωρισιμότητα έχει ως Πρωταθλητής Ελλάδας, ενώ αν ήταν στο χέρι του θα άλλαζε κάποιες προδιαγραφές στην κάσκα.
Ο Μάριος Καπερώνης είναι αθλητής στην Άμυνα Πατρών και προπονείται με τον και πατέρα του, Μάριο Καπερώνη. Έχει στο δελτίο του 20 επίσημους αγώνες (18 νίκες με πολλές διακοπές - 2 ήττες) εκ των οποίων οι 18 (17-1) είναι στην Ελλάδα και οι δύο (1-1) στο εξωτερικό. Είκοσι αγώνες λοιπόν, ούτε έναν με τη μαμά στην κερκίδα, ως είθισται για όλες σχεδόν τις μαμάδες πυγμάχων.
Κατέληξε με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μπαμπά του, στην οικογένειά του και στους συναθλητές του στην Αμυνα.
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Η λίστα με τα μετάλλιά του στα πανελλήνια πρωταθλήματα:
2026 Παμπαίδων 40 1 Καπερώνης Μάριος jr Αμυνα
2025 Παμπαίδων 40 2 Καπερώνης Μάριος jr Αμυνα
Τα 55 μετάλλια της Άμυνας
Με το μετάλλιο του Μάριου Καπερώνη, τελευταίο χρονικά στο πρωτάθλημα των Γρεβενών, η Άμυνα Πατρών έφτασε τα 55 μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα από το 2015 (μόλις) που ιδρύθηκε!
Αναλυτικά ο πίνακας:
ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2026 Νέων ανδρών 90 3 Μπαλαούρας Γιάννης Αμυνα
2026 Νεανίδων 48 3 Παπαδιονυσοπούλου Φαίη Αμυνα
2026 Παίδων 54 3 Μανόνας Γιάννης Αμυνα
2026 Παμπαίδων 40 1 Καπερώνης Μάριος jr Αμυνα
2026 Παμπαίδων 48 2 Πανταζόπουλος Κωνταντίνος Αμυνα
2026 Παμπαίδων 66 2 Αγκαράι Χαμίτ Αμυνα
2026 Παμπαίδων 63 3 Τόγιας Παναγιώτης Αμυνα
2026 Παγκορασίδων 57 3 Ρουμελιώτη Αναστασία Αμυνα
2025 Γυναικών 57 3 Μέμμου Σοφία Αμυνα
2025 Παίδων 60 2 Κοκκώνης - Ζαραλίγκας Ιωσήφ Αμυνα
2025 Παμπαίδων 40 2 Καπερώνης Μάριος jr Αμυνα
2024 Β' Κατηγορία 63,5 3 Αντωνόπουλος Γιάννης Αμυνα
2024 Νέων ανδρών 86 3 Μπαλαούρας Γιάννης Αμυνα
2024 Κορασίδων 54 2 Αγκαράι Φατιόνα Αμυνα
2024 Παμπαίδων 60 3 Κουτρουμπάνος Κωνσταντίνος Αμυνα
2023 Νέων γυναικών 48 3 Μπινιέρη Βαρβάρα Αμυνα
2023 Εφήβων 60 2 Αντωνόπουλος Γιάννης Αμυνα
2023 Παίδων 57 3 Σκόνδρας Γεράσιμος Αμυνα
2023 Παίδων 66 3 Βιτσεντζάτος Δημήτρης Αμυνα
2023 Παμπαίδων 57 1 Κοκκώνης - Ζαραλίγκας Ιωσήφ Αμυνα
2022 Γυναικών 70 2 Σήτα Βασιλική Αμυνα
2022 Γυναικών 48 3 Μπινιέρη Βαρβάρα Αμυνα
2022 Κορασίδων 80 1 Πανταζοπουλου Δώρα Αμυνα
2021 Γυναικών 70 1 Σήτα Βασιλική Αμυνα
2021 Β' Κατηγορία 75 3 Σιάτρας Βασίλης Αμυνα
2021 Εφήβων 71 1 Μπαλαούρας Γιάννης Αμυνα
2019 Νεανίδων 60 1 Κορφιάτη Αννα Αμυνα
2019 Παίδων 66 1 Μπαλαούρας Γιάννης Αμυνα
2019 Παίδων 63 2 Κατσίγιαννης Στέφανος Αμυνα
2019 Κορασίδων 50 3 Κάλλη Κατερίνα Αμυνα
2018 Ανδρών 56 2 Μίλλερ Αλέξανδρος Αμυνα
2018 Γυναικών 64 1 Μαυρομμάτη Εβελίνα Αμυνα
2018 Νεανίδων 60 1 Κορφιάτη Αννα Αμυνα
2018 Σχολικό Λυκείων 60 1 Κορφιάτη Αννα Αμυνα
2018 Παίδων 63 3 Σωτηρόπουλος Ανδρέας Αμυνα
2018 Παμπαίδων 54 1 Κατσιγιάννης Στέφανος Αμυνα
2017 Γυναικών 64 1 Μαυρομμάτη Εβελίνα Αμυνα
2017 Β' Κατηγορία 56 2 Μίλλερ Αλέξανδρος Αμυνα
2017 Εφήβων 56 1 Κατσιγιάννης Γιώργος Αμυνα
2017 Εφήβων 64 3 Σωτηρόπουλος Αλέξης Αμυνα
2017 Παίδων 52 3 Βιτάκης Θανάσης Αμυνα
2017 Κορασίδων 60 2 Κορφιάτη Αννα Αμυνα
2017 Παμπαίδων 57 2 Κατσιγιάννης Στέφανος Αμυνα
2017 Παμπαίδων 66 2 Μπαλαούρας Γιάννης Αμυνα
2016 Ανδρών 75 2 Θεοδοσίου Νίκος Αμυνα
2016 Γυναικών 64 1 Μαυρομμάτη Εβελίνα Αμυνα
2016 Γ' Κατηγορία 91 2 Προδρομίδης Παναγιώτης Αμυνα
2016 Εφήβων 56 2 Σωτηρόπουλος Αλέξης Αμυνα
2016 Παίδων 50 1 Βιτάκης Θανάσης Αμυνα
2016 Κορασίδων 60 3 Κορφιάτη Αννα Αμυνα
2015 Ανδρών 69 3 Θεοδοσίου Νίκος Αμυνα
2015 Β' Κατηγορία Νότου 64 3 Κιμιόπουλος Γιώργος Αμυνα
2015 Β' Κατηγορία Νότου 91 3 Προδρομίδης Παναγιώτης Αμυνα
2015 Παίδων 52 1 Σωτηρόπουλος Αλέξης Αμυνα
2015 Παίδων 54 3 Κατσιγιάννης Γιώργος Αμυνα
1η διάκριση στο εξωτερικό
Αψογο στιλ
Κάτι παραπάνω από σχέση προπονητή - αθλητή
Χάλκινο στη Ρουμανία
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