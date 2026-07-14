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Σοκ στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Κωνσταντίνος Μώκος

Σοκ στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας: Νε...

Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τρίτης, από συναδέλφους του και κατοίκους, σε χώρο του Κοινοτικού Γραφείου

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Χαλκιόπουλου Αιτωλοακαρνανίας και στους εργαζόμενους της δημόσιας υγείας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χαλκιοπούλων, οδοντιάτρου Κωνσταντίνου Μώκου, σε ηλικία 62 ετών.

Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τρίτης, από συναδέλφους του και κατοίκους, σε χώρο του Κοινοτικού Γραφείου που του είχε παραχωρηθεί για τη διαμονή του κατά τις ημέρες των εφημεριών του, καθώς δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του την προκαθορισμένη ώρα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.


Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Χαλκιοπούλων, στους κατοίκους της περιοχής και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο Κωνσταντίνος Μώκος υπηρέτησε επί σειρά ετών τη δημόσια υγεία και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

e-maistros

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κέντρο Υγείας Αιτωλοακαρνανία
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