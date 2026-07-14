Πανεπιστήμιο Πατρών: Προγράμματα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελ. Αλμπάνη, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης, πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης με τίτλο ‘’Αναπηρία και Ισότιμη Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Πατρών’’.



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στη Μεγάλη Αίθουσα της Συγκλήτου και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Ζoom.



Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση για θέματα που αφορούν την αναπηρία και την ισότιμη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και η ανάδειξη πρακτικών τρόπων υποστήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.



Η κατάρτιση για :

-Τους/Τις Ακαδημαϊκούς/ές Συμβούλους Ισότιμης Πρόσβασης, Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς/ές Συμβούλους Ισότιμης Πρόσβασης και Μέλη Γραμματειών Ισότιμης Πρόσβασης θα πραγματοποιηθεί:



την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ώρα 12:00 έως 15:00 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, ώρα 11:00 έως 13:00.



Ενδεικτικά πεδία ανάλυσης :



-Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Συμβούλων Ισότιμης Πρόσβασης, Αναπληρωτών Ακαδημαϊκών Συμβούλων Ισότιμης Πρόσβασης και των Μελών Γραμματειών ισότιμης πρόσβασης.

-Αναπηρία και ανθρώπινα δικαιώματα.

-Γενικές αρχές στην αλληλεπίδραση με φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/twsNb818RCa7XUwbtHXWAQ

-Τα Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ θα πραγματοποιηθεί:



την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, ώρα 11:00 έως 14:00 και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ώρα 11:00 έως 13:00.



Ενδεικτικά πεδία ανάλυσης :



-Κοινωνική διάσταση της αναπηρίας.

-Εμπόδια και δυσκολίες των φοιτητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

-Ενταξιακές – συμπεριληπτικές πρακτικές για φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/WvcA2cwxQ96qNu7exZrtdA

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected]

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Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελ. Αλμπάνη, θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης, πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους Οδηγούς και Συνοδούς της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο ‘’Αναπηρία και Ισότιμη Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Πατρών’’ την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, ώρα 09:00 έως 14:00.

H εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στην ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας, ασφάλειας, υποστήριξης φοιτητών /τριών καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ουσιαστική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση με φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/PPQVe4HlRl2lPCHFt4Nm8g

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected]