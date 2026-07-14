Κηδεία Άννας Μαρίας Πανταζώνη: «Βαρύ» κλίμα στο τελευταίο αντίο στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ

Έσπασαν καρδιές στην κηδεία της Άννας Μαρίας Πανταζώνη στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη, όπου συγγενείς, φίλοι και οι συμπαίκτριές της στον ΠΑΟΚ, είπαν το τελευταίο αντίο στην 15χρονη αθλήτρια.

Η Άννα Μαρία Πανταζώνη έφυγε άδικα από τη ζωή μετά από τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Εκπρόσωποι της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έδωσαν έτσι το “παρών” στην εξόδιο ακολουθία, ενώ στεφάνια στη μνήμη της κατέθεσαν ο Ιβάν Σαββίδης και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.