Πύργος: Βελανιδιά καταπλάκωσε αυτοκίνητο σε αυλή σπιτιού

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε τραγωδία στην περιοχή Τραγανό Πύργου, όταν μια μεγάλη βελανιδιά κατέρρευσε ξαφνικά και έπεσε σε αυλή κατοικίας πολυμελούς οικογένειας με μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βελανιδιά κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πέφτοντας στο αυτοκίνητο της οικογένειας που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού.

Το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές, με την εικόνα μετά την πτώση του δέντρου να προκαλεί τεράστια ανησυχία, αφού λίγα λεπτά νωρίτερα ο χώρος φιλοξενούσε μέλη της οικογένειας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και αστυνομικοί για την καταγραφή του περιστατικού και την ασφάλεια της περιοχής.