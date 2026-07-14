Πανελλήνιο Νέων: Συλλογή μεταλλίων

Ολοκληρώθηκε λοιπόν ένα ακόμα πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου για το 2026, το 41ο νέων ανδρών - νέων γυναικών (Κ23) στις Σέρρες.

Συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 αθλητές από όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και οι κορυφαίοι Αχαιοί!

Είχαμε πέντε μετάλλια στους αγώνες, από τέσσερις αθλητές:

* 1ος Αλέξανδρος Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ.

* 1ος Ελισσαίος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην

* 2ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ.

* 3ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων Πάτρας) στη σφαίρα

* 3ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 800μ.

Εκπροσωπήθηκαν τα μισά σωματεία του Νομού: Ολυμπιάδα, Πέλοπας, Αθηνόδωρος Κούρος, Αρίων, Αθλόραμα, Ακρος (δεν μετείχαν αθλητές από: Ατλας, Φλόγα, ΓΣ Δύμης, Αίολος, Πατραϊκή, Πελεκάνος Νίκη, Εσπερος, Φιλαθλητική και τι ντροπή, από την Παναχαϊκή).

Στου νέους είχαμε 25 συμμετοχές, οι 17 ήταν νέοι, οι υπόλοιποι 8 έφηβοι) και στα κορίτσια αντίστοιχα, 13 μόλις συμεμτοχές, …6 (!!) νέες και 7 νεάνιδες, χωρίς κανένα μετάλλιο….

Αναλυτικά ο πλήρης απολογισμός τους:

ΝΕΟΙ Κ23

* 1ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 3.53.66. 3ος στα 800μ. με 1.54.36 (6ος στον προκριματικό με 1.55.45). 13ος στα 8χλμ ανωμάλου με 29.43.3.

* 1ος Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 27.24.1. 4ος στα 3.000μ. στιπλ με 9.25.79. Εγκατέλειψε στα 10.000μ.

* 1ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 46.52.80.

* 2ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας ) στα 10.000μ. με 31.40.23. 5ος στα 5.000μ. με 15.04.19. 6ος στα 1.500μ. με 4.00.98. 9ος στα 8χλμ ανωμάλου με 28.47.8.

* 2ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.53.69. 6ος στα 800μ. με 1.55.78 (2ος στον προκριματικό με 1.55.05).

* 3ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων) στη σφαίρα με 14.84μ.

* 5ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.58.59. 10ος στα 800μ. με 1.59.00 (12ος στον προκριματικό με 1.56.38). 17ος στα 8χλμ ανωμάλου με 29.38.2

* 6ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής) στο ύψος με 1.85μ.

* 6ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος) στο τριπλούν με 14.66μ. (5ος στον προκριματικό με 14.39μ.).

* 7ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 4.03.90.

* 7ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.00.28. 22ος στα 8χλμ ανωμάλου με 30.58.8

* 8ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα - έφηβος) στα 200μ. με ν.α.ρ. 21.63 (2ος στον προκριματικό με 21.80).

* 8ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα) στο ακόντιο με 47.38μ. 9ος στη σφαίρα με 11.81μ.

* 9ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 5.000μ. με 15.23.54.

* 11ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος) στο μήκος με 6.82μ. (8ος στον προκριματικό με 6.97μ.).

* 12ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) στα 800μ. με 2.00.65 (11ος στον προκριματικό με 1.56.36). 19ος στα 8χλμ ανωμάλου με 30.14.2.

* 12ος Νίκος Λαζινος (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. στιπλ με 10.28.63.

* 13ος Κωνσταντίνος Ρούσος (Αρίων) στα 400μ. με 49/28 (14ος στον προκριματικό με 49.80μ.). 28ος στα 200μ. με 23.130 (φ.φ.).

* 15ος Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 5.000μ. με 15.53.39.

* 17ος Βασίλης Στολάκης (Κούρος - έφηβος) στο μήκος με 6.34μ. Άκυρος στο ύψος.

* 20ός Φώτης Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 4.13.22. 23ος στα 800μ. με 2.03.92. 34ος στα 8χλμ ανωμάλου με 34.40.0.

* 22ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 4.22.99. 25ος στα 8χλμ ανωμάλου με 31.34.0.

* 29ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Πρωταθλητές Κομοτηνής - έφηβος) στα 100μ. με 11.37.

* 32ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. με 23.36. 36ος στα 100μ. με 11.54.

* Άκυρος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος - έφηβος) στο ύψος.

ΝΕΕΣ Κ23

* 4η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 10.000μ. με 39.36.24. 11η στα 5.000 με 18.41.43.

* 4η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 57.12.07.

* 4η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου - νεανιδα) στα 5.000 με 17.10.53. 9η στα 1.500μ. με 4.43.65.

* 7η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 15.09.

* 8η Ναταλία Νάσιου (Αρίων - νεάνιδα) στα 10.000μ. με 42.48.69. 14η στα 5.000 με 19.31.84.

* 9η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 5.00μ. με 18.25.50. 11η στα 1.500μ. με 4.49.35. 12η στα 6 χλμ ανωμάλου με 26.34.2.

* 11η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 57.91 (12η στον προκριματικό με 58.63). 19η στα 200μ. με 26.54.

* 11η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκ;ατσά (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ. στιπλ με 12.22.66.

* 11η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος) στο έπταθλο με 3.065β.

* 11η Ευγενία Βαρβία (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νεάνιδα) στα 800μ. με 2.28.34. (10η στον προκριματικό με 2.26.97).

* 14η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα) στα 200μ. με 25.46 +2.2w (13η στον προκριματικό με 25.77). 17η στα 100μ. με 12.64.

* 16η Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού) στα 200μ. με 25.81 +2.2w (14η στον προκριματικό με 25.98).

* 26η Μεταξία Κοντογιάννη (Άτλας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 30.47.9.

Αναφορικά με τους τέσσερις αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο και οι τέσσερις έχουν μακρά παράδοση επιτυχιών στα πανελλήνια πρωταθλήματα, καθώς για τον Γκοτσόπουλο ήταν το 2ο προσωπικό μετάλλιο σε πανελλήνια πρωταθλήματα, για τον Μπαρδάκη το 10ο, για τον Γεωργίου το 12ο και για τον Σκούρτη το 17ο!!

Αναλυτικά η λίστα με τα μετάλλιά τους:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2026 Ανοικτός Νέων ανδρών 1.500μ. 2 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2025 Ανοικτός Νέων ανδρών 1.500μ. 2 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2024 Ανοικτός Νέων ανδρών 800μ. 3 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2024 Ανοικτός Νέων ανδρών 1.500μ. 3 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2024 Ανοικτός Εφήβων 1.500μ. 1 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2024 Ανοικτός Εφήβων 800μ. 2 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2024 Ανοικτός Εφήβων 6.000μ. ανωμάλου 2 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2022 Ανοικτός Παίδων 4.000μ. ανωμάλου 1 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2022 Ανοικτός Παίδων 1.500μ. 1 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2022 Ανοικτός Παίδων 3.000μ. 1 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2021 Ανοικτός Παίδων 5.000μ. ανωμάλου 3 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2021 Ανοικτός Παίδων 1.500μ. 3 Γεωργίου Ανδρέας Αθηνόδωρος

2026 Ανοικτός Νέων ανδρών Σφαίρα 3 Γκοτσόπουλος Κωνσταντίνος Αρίων

2021 Ανοικτός Παίδων Σφαίρα 2 Γκοτσόπουλος Κωνσταντίνος Αρίων

2026 Ανοικτός Νέων ανδρών 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Νέων ανδρών 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2024 Ανοικτός Νέων ανδρών 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2024 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2026 Ανοικτός Νέων ανδρών 1.500μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2026 Ανοικτός Νέων ανδρών 800μ. 3 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Νέων ανδρών 1.500μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Νέων ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Εφήβων 800μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Ανδρών 4Χ400μ. 3 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Νέων ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 6.000μ. ανωμάλου 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 1.500μ. 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Νέων ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 5.000μ. ανωμάλου 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 1.500μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 800μ. 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2020 Ανοικτός Παίδων 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2020 Ανοικτός Παίδων 3.000μ. 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα