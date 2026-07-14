Ο «Κατα Φαντασίαν Ασθενής»… σταμάτησε στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Ένα κρεσέντο εκρηκτικού χιούμορ ,υπερβολικών εμμονών και ανασφάλειας, παρακολούθησαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου 1200 και πλέον θεατές, οι οποίοι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας απόλαυσαν το κλασσικό δημιούργημα του Μολιέρου «Κατά φαντασίαν ασθενής», σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, έδωσε τη δική του σπαρταριστή εκδοχή στο ρόλο του Αργκάν , σε έναν ήρωα που ζει με τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-πολύ όλοι έχουν νιώσει, γιατί όσο δυνατός κι αν δείχνει ο άνθρωπος παραμένει ευάλωτος.

Μαζί του η Έφη Μουρίκη, η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος και ο Ιωάννης Απέργης μεγαλούργησαν επί σκηνής, προσφέροντας στο κοινό μια αξεπέραστη κωμωδία που σατιρίζει διαχρονικά την ανθρώπινη φύση και την τυφλή εξάρτηση από την ιατρική αυθεντία.

Από τη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου, παρέλασαν κωμικές καταστάσεις, καυστικοί διάλογοι, εμμονές και φόβοι που προκάλεσαν γέλιο, ενώ ο ήρωας του Μολιέρου προσπαθούσε να καθορίσει το μέλλον όλων όσοι κινούνταν γύρο του.