«Μαύρη τρύπα» 1,8 δισ. ευρώ από τον παράνομο τζόγο - Οι ηλικίες που παίζουν περισσότερο

Εντυπωσιακές διαστάσεις έχει λάβει η συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα, με τον παράνομο τζόγο να απορροφά ποσά που έφτασαν τα 1,8 δισ. ευρώ μέσα στο 2025 και τις νεότερες ηλικιακές ομάδες να εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμμετοχής.

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τα οποία παρουσιάστηκα στην Βουλή, αποκαλύπτουν την έκταση που έχει αποκτήσει ο παράνομος τζόγος, αλλά και τη μεγάλη διείσδυση που έχουν συνολικά τα τυχερά παιχνίδια στον ελληνικό πληθυσμό, καθώς το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι έπαιξε τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Το συνολικό ποσό που παίχτηκε σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια ανήλθε το 2025 σε 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για χρήματα που κατευθύνθηκαν σε δραστηριότητες εκτός του νόμιμου και εποπτευόμενου δικτύου, χωρίς τις προβλεπόμενες εγγυήσεις για την προστασία των παικτών και χωρίς τον αντίστοιχο έλεγχο ως προς την απόδοση των δημοσίων εσόδων.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο για τη μέση ετήσια δαπάνη. Κάθε παίκτης που συμμετείχε σε μη αδειοδοτημένα παιχνίδια ξόδεψε κατά μέσο όρο 2.027 ευρώ μέσα στο 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 169 ευρώ τον μήνα.

Σχεδόν οι μισοί παίκτες είναι έως 44 ετών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ηλικιακή σύνθεση των παικτών που στρέφονται σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με την έκθεση, το 49,7% των συγκεκριμένων παικτών ανήκει στις ηλικίες έως 44 ετών.

Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους δύο παίκτες του παράνομου δικτύου βρίσκεται στις νεότερες και παραγωγικότερες ηλικιακές ομάδες, στοιχείο που αναδεικνύει τη μεγάλη διείσδυση των μη αδειοδοτημένων παιχνιδιών σε ένα κοινό που είναι περισσότερο εξοικειωμένο με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις διαδικτυακές συναλλαγές.

Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκριση ανάμεσα στη συμμετοχή κάθε ηλικιακής ομάδας στον παράνομο τζόγο και στο ποσοστό που καταλαμβάνει η ίδια ομάδα στον γενικό πληθυσμό.

Οι ηλικίες 18 έως 24 ετών αντιπροσωπεύουν το 9,7% των παικτών μη αδειοδοτημένων παιχνιδιών, ενώ οι ηλικίες 25 έως 34 ετών καλύπτουν το 19,1%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το μερίδιο των πολιτών ηλικίας 45 έως 54 ετών, το οποίο διαμορφώνεται στο 20,1%.

Τα ποσοστά αυτά χαρακτηρίζονται υψηλά σε σχέση με την πραγματική πληθυσμιακή βαρύτητα των συγκεκριμένων ηλικιακών κατηγοριών, γεγονός που δείχνει ότι ορισμένες ομάδες συμμετέχουν δυσανάλογα περισσότερο σε μη αδειοδοτημένα παιχνίδια.

Πάνω από ένας στους δύο παίζει νόμιμα

Μεγάλη παραμένει, πάντως, και η συμμετοχή στο νόμιμο δίκτυο τυχερών παιχνιδιών. Πάνω από τους μισούς Έλληνες πολίτες και συγκεκριμένα το 54,5% δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι κατά τη διάρκεια του 2025.

Το ποσοστό δείχνει ότι τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν πλέον δραστηριότητα ευρείας διάδοσης, η οποία δεν περιορίζεται σε μικρές ή μεμονωμένες ομάδες του πληθυσμού.

Τη μεγαλύτερη αναλογικά συμμετοχή παρουσιάζουν οι νέοι ηλικίας 18 έως 34 ετών. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, το 58% δήλωσε ότι έπαιξε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι μέσα στο προηγούμενο έτος.

Το στοιχείο σημαίνει ότι σχεδόν έξι στους δέκα νέους έως 34 ετών είχαν κάποια επαφή με τα τυχερά παιχνίδια, είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω του επίγειου δικτύου.

Τα ευρήματα της έκθεσης αποτυπώνουν αφενός την ισχυρή παρουσία του νόμιμου κλάδου στην ελληνική αγορά και αφετέρου το μεγάλο μέγεθος της μη αδειοδοτημένης δραστηριότητας, η οποία εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικά ποσά και μεγάλο αριθμό παικτών, με δυσανάλογη συμμετοχή των νεότερων ηλικιών.