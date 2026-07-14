Καιρός - Meteo: Πιο θερμός από το κανονικό ο φετινός Αύγουστος

Η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα
Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Αύγουστος στη ΝΑ Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουλίου.
Οπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).
Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για απόκλιση έως και 1°C είναι 23%, μεταξύ 1 και 2°C η πιθανότητα είναι 44% και το σενάριο απόκλισης άνω των δύο βαθμών Κελσίου εκτιμάται στο 17%.
Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο ακόλουθος χάρτης απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Αυγούστου με βάση τη μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Οπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C στο μεγαλύτερο μέρος. Οι μέγιστες αποκλίσεις εντοπίζονται σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.
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