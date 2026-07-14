ΝΟ Πατρών: Νέα στελέχη στην ανδρική ομάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης, η οποία ξεκινά με τον Βασίλη Κανελλόπουλο στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας.

Η ανακοίνωση: Με στόχο την αναγέννηση και την καθιέρωση του Ομίλου μας στο υψηλότερο επίπεδο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη στελέχωση του προπονητικού και διοικητικού επιτελείου που θα οδηγήσει αυτή τη νέα προσπάθεια στην Α2 κατηγορία.

? Το Τεχνικό & Διοικητικό Επιτελείο :

Η ομάδα που αναλαμβάνει το τιμόνι της νέας προσπάθειας αποτελείται από καταξιωμένα στελέχη:

* Προπονητής: Βασίλης Κανελλόπουλος

* Team Manager: Φώτης Βουλουξής

* Γενικός Αρχηγός Πόλο Ανδρών και ´Εφορος ομάδων Πόλο : Δημήτρης Καγκελάρης

* Υπεύθυνος Γυμναστής: Παναγιώτης Βουλουξής

* Βοηθοί - Συνεργάτες: Παναγιώτης Γκότσης & Ιάσονας Πολλάτος

? Στόχος: Το Μέλλον του Ομίλου :

Το νέο προπονητικό team αναλαμβάνει παράλληλα τη διαχείριση των τμημάτων Εφήβων και Παίδων. Κύριος στόχος μας είναι η ανάδειξη των δικών μας παιδιών από τις ακαδημίες μας και η ομαλή, σταδιακή ένταξή τους στην ανδρική ομάδα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ένδοξης παράδοσης του Πατρινού Πόλο.

Επενδύουμε στο μέλλον, χτίζουμε σε γερές βάσεις!

Αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς έπεται συνέχεια στον σχεδιασμό μας!

Ενωμένοι, όλοι μαζί, για τη νέα σελίδα στην ιστορία του ΝΟΠ.

Χαίρε Πάτρα! Χαίρε ΝΟΠ!

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση συνεργασίας για την επόμενη αγωνιστική χρονιά με τον Παπαχριστόπουλο Γεώργιο.

Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος θα συνεχίσει να φοράει το σκουφάκι του ομίλου με στόχο την άμεση επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού water polo και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων αθλητών που προέρχονται από τις ακαδημίες και θα πλαισιώσουν φέτος την ανδρική μας ομάδα. Καλή επιτυχία, Γιώργο!

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πατρινό προπονητή Κώστα Σακαλή, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της γενικής εποπτείας των τμημάτων υποδομής των γυναικών, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας και τη διασφάλιση της αγωνιστικής συνέχειας του συλλόγου.

Ο Κώστας Σακκαλής διαθέτει πολυετή εμπειρία και σημαντική διαδρομή στον χώρο της υδατοσφαίρισης. Έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν τον ΝΟΠ, γνωρίζοντας σε βάθος τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη λειτουργία του συλλόγου, καθώς και τους ανθρώπους που τον πλαισιώνουν.

Η επιστροφή του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για την προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης του γυναικείου τμήματος και των ακαδημιών του ΝΟΠ. Κώστα, σε καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια του ΝΟΠ και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο σου έργο!