ΕΡΤ: Στον αέρα τα trailers των νέων σειρών που θα μας καθηλώσουν από το φθινόπωρο

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα trailers για τις τρεις πολυαναμενόμενες σειρές μυθοπλασίες της, «TV Land», «Θάλασσες μας χώρισαν» και «Αύριο», οι οποίες έρχονται να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό την επόμενη σεζόν στην ΕΡΤ1 και την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

Μετά από αλλαγές στον προγραμματισμό και αναβολές, η ΕΡΤ επενδύει σε δυνατές ιστορίες με κορυφαίους δημιουργούς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών που περιλαμβάνει από αιχμηρή σάτιρα μέχρι δραματικές ιστορίες επιβίωσης και απώλειας.

TV Land

Η αρχή γίνεται με το «TV Land», μια νέα σατιρική και κωμική σειρά που διεισδύει στα άδυτα των τηλεοπτικών πλατό. Η υπόθεση αποκαλύπτει με κωμικοτραγικό τρόπο και καυστική διάθεση όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, τον ανταγωνισμό, τις ίντριγκες των στελεχών και τα παρασκήνια της ελληνικής τηλεόρασης.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς, βασισμένο σε πρωτότυπο concept του ίδιου και της Φρόσως Ράλλη, ενώ τη σκηνοθεσία καθοδηγεί ο Αλέξανδρος Ρέλλος. Όσον αφορά τους βασικούς πρωταγωνιστές, ένα πολυπληθές καστ γνωστών Ελλήνων ηθοποιών, στο οποίο ξεχωρίζουν η Αμαλία Καβάλη, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Σάννυ Χατζηαργύρη και η Σύλβια Δεληκούρα, ενσαρκώνει νευρωτικούς παρουσιαστές, αδίστακτους παραγωγούς και απελπισμένους σεναριογράφους.