ΕΡΤ: Στον αέρα τα trailers των νέων σειρών που θα μας καθηλώσουν από το φθινόπωρο

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Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα trailers για τις τρεις πολυαναμενόμενες σειρές μυθοπλασίες της, «TV Land», «Θάλασσες μας χώρισαν» και «Αύριο», οι οποίες έρχονται να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό την επόμενη σεζόν στην ΕΡΤ1 και την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.
Μετά από αλλαγές στον προγραμματισμό και αναβολές, η ΕΡΤ επενδύει σε δυνατές ιστορίες με κορυφαίους δημιουργούς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών που περιλαμβάνει από αιχμηρή σάτιρα μέχρι δραματικές ιστορίες επιβίωσης και απώλειας.
TV Land
Η αρχή γίνεται με το «TV Land», μια νέα σατιρική και κωμική σειρά που διεισδύει στα άδυτα των τηλεοπτικών πλατό. Η υπόθεση αποκαλύπτει με κωμικοτραγικό τρόπο και καυστική διάθεση όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, τον ανταγωνισμό, τις ίντριγκες των στελεχών και τα παρασκήνια της ελληνικής τηλεόρασης.
Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς, βασισμένο σε πρωτότυπο concept του ίδιου και της Φρόσως Ράλλη, ενώ τη σκηνοθεσία καθοδηγεί ο Αλέξανδρος Ρέλλος. Όσον αφορά τους βασικούς πρωταγωνιστές, ένα πολυπληθές καστ γνωστών Ελλήνων ηθοποιών, στο οποίο ξεχωρίζουν η Αμαλία Καβάλη, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Σάννυ Χατζηαργύρη και η Σύλβια Δεληκούρα, ενσαρκώνει νευρωτικούς παρουσιαστές, αδίστακτους παραγωγούς και απελπισμένους σεναριογράφους.
Θάλασσες Μας Χώρισαν
Σε ένα τελείως διαφορετικό, έντονα συναισθηματικό κλίμα κινείται η σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν». Πρόκειται για μια συγκινητική και δραματική μίνι σειρά 8 επεισοδίων, της οποίας η πλοκή εστιάζει στην απώλεια, στον ξεριζωμό και στην εσωτερική δύναμη του ανθρώπου να ορθώνει ανάστημα απέναντι στις πιο σκοτεινές δυσκολίες της μοίρας.
Η ιστορία ταξιδεύει το κοινό σε ιστορικά και κοινωνικά μονοπάτια, με μέρος των γυρισμάτων να έχει πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.
Η σειρά πλαισιώνεται από ένα δυνατό καστ καταξιωμένων ηθοποιών του θεάτρου και της τηλεόρασης, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Λέχου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Γιάννη Κουκουράκη, τη Δήμητρα Ματσούκα και τη Χριστίνα Αλεξανιάν, οι οποίοι ζωντανεύουν χαρακτήρες που παλεύουν να κρατήσουν τις ρίζες και την αγάπη τους ζωντανή, παρά τις γεωγραφικές και χρονικές αποστάσεις που τους χωρίζουν.
Αύριο
Τέλος, η σειρά «Αύριο» αποτελεί την πρώτη αμιγή ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, λειτουργώντας ως ύμνος στην αυτοθυσία και την επιβίωση.
Η πλοκή εξελίσσεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και ακολουθεί την αγωνιώδη προσπάθεια ενός ζευγαριού που χάνεται στα ορμητικά νερά ενός ποταμού, έχοντας ως μοναδικό ίχνος ένα παρατημένο αυτοκίνητο.
Η σειρά αποτελεί μια «χορογραφία επιβίωσης» και έναν ύμνο στους διασώστες που ρισκάρουν τη ζωή τους. Φέρει τη σκηνοθετική και σεναριακή υπογραφή του βραβευμένου Γιώργου Γκικαπέππα, ενώ στους κεντρικούς ρόλους του εγκλωβισμένου ζευγαριού συναντάμε τον Χρήστο Λούλη και τη Στεφανία Γουλιώτη, οι οποίοι προσφέρουν έντονες ερμηνείες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φυσικό περιβάλλον.
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