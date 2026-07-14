Η Χριστίνα Κοντοβά για την κόρη της

«Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα» είπε η Χριστίνα Κοντοβά
Η Χριστίνα Κοντοβά βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast «Parenting for Change» και μίλησε για τη μητρότητα.
Αποκάλυψε με θάρρος ότι στην αρχή ένιωσε έντονες ενοχές επειδή δεν αισθάνθηκε αμέσως το απόλυτο συναίσθημα της αγάπης για το παιδί. Το δέσιμο και η σύνδεση χτίστηκαν σταδιακά, μέρα με τη μέρα, όπως παραδέχτηκε.
Η Χριστίνα Κοντοβά έχει υιοθετήσει την κόρη της, Άιντα από την Ουγκάντα και στη συνέντευξη που παραχώρησε, εξήγησε πως οι απαιτητικές συνθήκες που βίωνε στην Αφρική δεν της επέτρεψαν να νιώσει αμέσως το συναισθηματικό δέσιμο που φανταζόταν ότι θα βίωνε. Στην πορεία αισθάνθηκε αληθινή αγάπη για την κόρη της.
«Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι, να, παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου.
Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα. Και θυμάμαι όταν το το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω και μου λέει, “Α, μπράβο. Τι ωραία που το είπες”».
«Και λέω, αλήθεια; Αυτό που λέγανε όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει. Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία», είπε η Χριστίνα Κοντοβά.
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