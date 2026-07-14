Οι Κόρες της Αρετής: Η σειρά που θα ανατρέψει όλα όσα πιστεύαμε για τη μητρική αγάπη

Μετά το τέλος των φετινών του παραγωγών μυθοπλασίας που ξεχώρισαν (Άγιος Έρωτας, Porto Leone, Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι), ο Alpha επανέρχεται το φθινόπωρο με νέες προτάσεις δραματικών σειρών που αναμένεται να συγκεντρώσουν επάνω τους τα βλέμματα των τηλεθεατών.

Μία από αυτές θα είναι η δραματική σειρά με τίτλο Οι Κόρες της Αρετής, που από την πρώτη γεύση της υπόθεσης και του καστ εγείρει ήδη το ενδιαφέρον. Ξεχάστε τις ήρεμες οικογενειακές ιστορίες, εδώ μιλάμε για ένα δυνατό ψυχολογικό και κοινωνικό roller coaster γεμάτο ίντριγκα, κρυμμένα μυστικά και πάθη που βγαίνουν εκτός ελέγχου.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή, μια γυναίκα που θα φτάσει κυριολεκτικά στα άκρα για να αλλάξει τη μοίρα τη δική της και των παιδιών της. Το κεντρικό ερώτημα που θέτει η σειρά, «μέχρι πού θα έφτανες για να αλλάξεις τη μοίρα σου;», δίνει το στίγμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Μητρική αγάπη, ακραία φιλοδοξία και επιλογές που θα σημαδέψουν τις ζωές των πρωταγωνιστών, συνθέτουν μια πλοκή που υπόσχεται τεράστιες ανατροπές και δυνατούς έρωτες.

Το απόλυτο highlight, όμως, κρύβεται στο cast. Η αγαπημένη Μαριάννα Τουμασάτου επιστρέφει σε έναν εκρηκτικό πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας ξανά στο πλευρό της την ταλαντούχα Ασημένια Βουλιώτη. Οι δυο τους, μετά τη συνεργασία τους στο «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», αλλάζουν τηλεοπτική σχέση και έρχονται να μας χαρίσουν μοναδικά breakdowns και απίστευτες ερμηνείες.

Οι πρώτες πληροφορίες μάλιστα λένε πως οι συγκρούσεις μάνας και κόρης θα ξεκινήσουν από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, φέρνοντας την Αρετή αντιμέτωπη με το παρελθόν της.

Η παραγωγή ετοιμάζει κάτι πολύ προσεγμένο αισθητικά και το επίσημο soundtrack που ντύνει το trailer έχει ήδη δημιουργήσει το ιδανικό, σκοτεινό και μυστηριώδες vibe.

Μετρώντας αντίστροφα για την πρεμιέρα του Οκτωβρίου, το μόνο σίγουρο είναι ότι «Οι Κόρες της Αρετής» έρχονται για να ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα της τηλεθέασης. Είστε έτοιμοι για τα μυστικά της Αρετής;