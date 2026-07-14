Ψήφισμα του ΠΓΝΠ για την απώλεια του αναπληρωτή καθηγητή Θωμά Μακατσώρη

Με βαθιά θλίψη η Διοίκηση και το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών εξέδωσαν ψήφισμα για την απώλεια του αναπληρωτή καθηγητή Παθολογικής Ογκολογίας, Θωμά Μακατσώρη, εκφράζοντας τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Στο ψήφισμά του, το ΠΓΝΠ κάνει λόγο για έναν εκλεκτό συνεργάτη, φίλο και κορυφαίο επιστήμονα, ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση την ιατρική επιστήμη και το δημόσιο σύστημα υγείας.

Όπως επισημαίνεται, ο Θωμάς Μακατσώρης διακρίθηκε για τον υποδειγματικό επαγγελματισμό του, την επιστημονική του κατάρτιση και το αδιάκοπο ενδιαφέρον που επέδειξε για κάθε ασθενή, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στους συναδέλφους του όσο και στους ανθρώπους που βρέθηκαν υπό τη φροντίδα του.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών εύχονται ολόψυχα να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές.