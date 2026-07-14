Πάτρα: Γιορτή για την ολοκλήρωση της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου

Ολοκληρώθηκε με μια γιορτή που τα είχε όλα, η Α’ κατασκηνωτική περίοδος και της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Πατρέων (5ο Θερινό ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), στην πλαζ, στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου.

Η γιορτή, την οποία παρακολούθησαν γονείς και φίλοι των παιδιών, περιελάμβανε μία μικρή αποτύπωση της καθημερινότητας των παιδιών στην κατασκήνωση. Ξεκίνησε με μικρό θεατρικό για τον «Μέρμηγκα», συνεχίστηκε με παιχνίδια σκυταλοδρομίας και το παραδοσιακό παιχνίδι «μαντηλάκι», τα οποία απαιτούν κίνηση, παρατηρητικότητα και ευστοχία και αναπτύσσουν την ομαδικότητα και την συνεργασία μέσα στην ομάδα.

Η χορωδία της κατασκήνωσης τραγούδησε «Σαν τον Καραγκιόζη» του Διονύση Σαββόπουλου, τον «Παλιάτσο» των Μαυρουδή και Ζαρόκωστα και τον «Μέρμηγκα» του Μάνου Λοΐζου και η γιορτή ολοκληρώθηκε με χορό. Το χορευτικό τμήμα χόρεψε ζωναράδικο, μέρμηγκα και χασαποσέρβικο καλώντας γονείς και παρευρισκόμενους να χορέψουν μαζί με τα παιδιά.