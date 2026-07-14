Πάτρα: Γιορτή για την ολοκλήρωση της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου

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Ολοκληρώθηκε με μια γιορτή που τα είχε όλα, η Α’ κατασκηνωτική περίοδος και της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Πατρέων (5ο Θερινό ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), στην πλαζ, στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου.
Η γιορτή, την οποία παρακολούθησαν γονείς και φίλοι των παιδιών, περιελάμβανε μία μικρή αποτύπωση της καθημερινότητας των παιδιών στην κατασκήνωση. Ξεκίνησε με μικρό θεατρικό για τον «Μέρμηγκα», συνεχίστηκε με παιχνίδια σκυταλοδρομίας και το παραδοσιακό παιχνίδι «μαντηλάκι», τα οποία απαιτούν κίνηση, παρατηρητικότητα και ευστοχία και αναπτύσσουν την ομαδικότητα και την συνεργασία μέσα στην ομάδα.
Η χορωδία της κατασκήνωσης τραγούδησε «Σαν τον Καραγκιόζη» του Διονύση Σαββόπουλου, τον «Παλιάτσο» των Μαυρουδή και Ζαρόκωστα και τον «Μέρμηγκα» του Μάνου Λοΐζου και η γιορτή ολοκληρώθηκε με χορό. Το χορευτικό τμήμα χόρεψε ζωναράδικο, μέρμηγκα και χασαποσέρβικο καλώντας γονείς και παρευρισκόμενους να χορέψουν μαζί με τα παιδιά.
Την γιορτή προετοίμασαν μαζί με τα παιδιά οι γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικός και οι συνοδοί, την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η υπεύθυνη της κατασκήνωσης Ελένη Μπούκλη και η συντονίστρια των αθλητικών προγραμμάτων της κατασκήνωσης, Αντωνία Στεργίου. Την φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Καλαματαράς.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, επίσης, η Αντιπρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Νάνσυ Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου, η Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ Αγγελική Ψαρρού και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κατερίνα Νικολακοπούλου, πλήθος γονιών και φίλων της κατασκήνωσης, ενώ μέλος των Εθελοντών Σαμαρειτών του Ε.Ε. Σταυρού υποστήριξε και αυτή την εκδήλωση του Δήμου.
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