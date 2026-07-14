Η Γαλλία γιορτάζει την 14η Ιουλίου: Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης

Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, από την Place de l’Étoile έως την Place de la Concorde και φέτος όπως έχει τονίσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η στρατιωτική παρέλαση γιορτάζει τη «στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην τελευταία παρέλαση της προεδρίας του θα ηγηθεί του στρατεύματος με την παρέλαση να διαρκεί δυο ώρες και με την συμμετοχή 37 ηγετών από τη Συμμαχία των Προθύμων, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια από τις πιο λαμπρές και εντυπωσιακές παρελάσεις σήμερα (14/07/26) στη Γαλλία που γιορτάζει την επέτειο της Ανεξαρτησίας της, την Ημέρα της Βαστίλης.

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση και όπως τονίζεται από το Ελιζέ: «Ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση».

Η Γαλλία θέλοντας να τιμήσει τα μέλη της συμμαχίας των προθύμων έχει εντάξει στην παρέλαση 500 στρατιωτικούς από τις χώρες αυτές και αφού παρελάσουν θα ακολουθήσει άγημα με 25 Ουκρανούς στρατιωτικούς.

Πρόκειται σύμφωνα με τη Γαλλική προεδρία για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

Η συμμαχία των προθύμων έχει προκαλέσει όπως είναι φυσικό μεγάλη ενόχληση στο Κρεμλίνο με τον εκπρόσωπο του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ που την αποκάλεσε ειρωνικά: «Ένα συνασπισμό πεφωτισμένων και πολεμοχαρών».

Την παρέλαση θα ανοίξει το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας (Patrouille de France) και θα ακολουθήσουν δύο γαλλικά Mirage 2000, που θα έχουν ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Θα συμμετάσχουν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών ανάμεσά του και δυο ελληνικά Rafale.

Για την τελευταία παρέλασή του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του, το 2017, θέλει επίσης να δείξει την αύξηση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του, στη διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός θα έχει διπλασιαστεί.