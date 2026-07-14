Ηράκλειο: 65χρονος ξυλοκόπησε την 28χρονη σύντροφό του σε live μετάδοση στο Tik Tok

Τρόμο προκαλεί ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, όπου ένας 65χρονος χτυπούσε την 28χονη σύντροφό του σε live στο Tik Tok.

Μάλιστα σύμφωνα με το flashnews.gr, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 65χρονος, που μένει σε περιοχή του δήμου Μαλεβίζιου στο Ηράκλειο, ξυλοκόπησε την 28χρονη σύντροφό του. Αυτή τη φορά όμως, την επίθεσή του προς τη γυναίκα και την ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι αποκάλυψε το Tik Tok.

Συγκεκριμένα χρήστης του Tik Tok είδε σε βίντεο τον 65χρονο Κρητικό να χτυπάει την 28χρονη. Σοκαρισμένος πήρε στο 112 να καταγγείλει όσα είδε. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές που πήγαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα.

Ο 65χρονος μάλιστα, χτυπούσε την 28χρονη, μπροστά στην 16χρονη κόρη του. Η 28χρονη δεν επιθυμούσε ποινική δίωξη, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές ενήργησαν αυτεπάγγελτα και προχώρησαν στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία.

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας απασχολεί τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 28χρονη διαθέτει panic button.