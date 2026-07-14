Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης εξήγησε ότι το email που έστειλε άγνωστος στην ΕΛΑΣ δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις
Στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας ότι έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια.
Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η δικογραφία για την υπόθεση της Marfin έχει χιλιάδες σελίδες. Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία».
Σημείωσε ότι το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών. «Αρκετά μεγάλος όγκος έπρεπε να αξιοποιηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι Αρχές. Υπεύθυνοι αξιωματικοί έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. (…) Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».
Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης εξήγησε ότι το email που έστειλε άγνωστος στην ΕΛΑΣ δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. «Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό, να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται, οι κατηγορούμενοι».
Δεν έκρυψε πάντως ότι για την υπόθεση της Marfin η ΕΛΑΣ εργάζεται εδώ και χρόνια. «Η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών, με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και όλα τα νόμιμα εργαλεία που υπάρχουν», συνέχισε.
Σε ερώτηση για το εάν μπορούν 16 χρόνια μετά φωτογραφίες να στοχοποιήσουν και να καταστήσουν υπόπτους για μια τέτοια τραγωδία, ο υπουργός απάντησε: «Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Το ίδιο, επίσης, στο πλαίσιο του συντάγματος, και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς. Ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά. Και ο καθένας έχει τους δικούς του ισχυρισμούς. Αυτή είναι η δημοκρατία», τονίζοντας πως «το κράτος δικαίου λειτουργεί σωστά, με εγγυήσεις».
Σχετικά με την υπόθεση του Άργους όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς ο υπουργός επανέλαβε πως «η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι για να δολοφονεί. Αυτή την καθαρή κουβέντα θέλω να πω και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες» και τόνισε πως «προφανώς, υπάρχουν κατηγορούμενοι και θα υπάρξει δίκη στην πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται, με αυτόν τον τρόπο. Τελεία και παύλα».
Αναφορικά με τις συλλήψεις για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα ο υπουργός αρχικά συνεχάρη τους αστυνομικούς και στη συνέχεια ανέφερε πως «είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση. Δεν ξέρω αν είχαν σκοπό να δολοφονήσουν τους ανθρώπους». Επίσης, τόνισε πως θα συλληφθούν όλοι οι υπαίτιοι και η δικογραφία είναι ακλόνητη.
Για τις κάμερες στους αστυνομικούς ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε «περιμένουμε προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια την προκήρυξη του διαγωνισμού για να βάλουμε στο σώμα των αστυνομικών που επιχειρούν και σε ορισμένα περιπολικά τις κάμερες. Δυστυχώς, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας και εδώ και στην Ευρώπη, με μεγάλες καθυστερήσεις».
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