Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών»

Στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας ότι έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η δικογραφία για την υπόθεση της Marfin έχει χιλιάδες σελίδες. Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία».

Σημείωσε ότι το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών. «Αρκετά μεγάλος όγκος έπρεπε να αξιοποιηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι Αρχές. Υπεύθυνοι αξιωματικοί έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. (…) Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης εξήγησε ότι το email που έστειλε άγνωστος στην ΕΛΑΣ δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. «Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό, να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται, οι κατηγορούμενοι».

Δεν έκρυψε πάντως ότι για την υπόθεση της Marfin η ΕΛΑΣ εργάζεται εδώ και χρόνια. «Η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών, με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και όλα τα νόμιμα εργαλεία που υπάρχουν», συνέχισε.