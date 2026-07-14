Ανάδρομος Ερμής και ζώδια: Τι να αποφύγετε και πού να εστιάσετε

Ο ανάδρομος Ερμής ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου.

Όπως πάντα, αυτή η αστρολογική περίοδος έρχεται για να δοκιμάσει όλα τα ζώδια, φέρνοντας αναστάτωση, καθυστερήσεις και αρκετό χάος στην καθημερινότητά μας.

Είναι εύκολο να παρασυρθούμε από αυτή την έντονη ενέργεια, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και ψυχραιμία. «Αυτό που κάνετε τώρα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενοι επτά μήνες της ζωής σας», προειδοποιεί η αστρολόγος Έιμι Ντιμέρ. «Οι πράξεις σας μπορεί να έχουν έντονες συνέπειες, καθώς πρόκειται για τον πιο καρμικό ανάδρομο Ερμή που έχουμε βιώσει εδώ και χρόνια».

Ευτυχώς, υπάρχουν πέντε σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να περάσουμε αυτή την περίοδο με περισσότερη ηρεμία, προστατεύοντας τον εαυτό μας από ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τι να κάνετε πριν ολοκληρωθεί ο ανάδρομος Ερμής στις 23 Ιουλίου 2026:

Αποφύγετε να ενεργείτε βασισμένοι σε αυταπάτες ή λανθασμένες αντιλήψεις

Δώστε προσοχή στους ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή σας

Παραμείνετε ψύχραιμοι

Σκεφτείτε προσεκτικά πριν μιλήσετε

Αλλάξτε τον εσωτερικό σας διάλογο

Αποφύγετε να ενεργείτε βασισμένοι σε αυταπάτες ή λανθασμένες αντιλήψεις

Ο ανάδρομος Ερμής ευθύνεται συχνά για έντονη καχυποψία, σύγχυση και συναισθηματική αναστάτωση. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει πως αυτή την περίοδο δεν μπορούμε πάντα να εμπιστευόμαστε απόλυτα τα συναισθήματα ή το ένστικτό μας.

«Μπορεί να δημιουργήσετε στο μυαλό σας υποψίες ότι κάποιος σας λέει ψέματα. Ίσως πείσετε τον εαυτό σας πως κάποιος σας πρόδωσε ή σας εξαπάτησε, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος», εξηγεί η Ντιμέρ. «Αυτό συμβαίνει επειδή ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να δημιουργήσει αυταπάτες και λανθασμένες εντυπώσεις».

Πριν ξεσπάσετε ή κατηγορήσετε κάποιον για κάτι που δεν έκανε, σταματήστε για λίγο και αφήστε τα συναισθήματά σας να ηρεμήσουν. Εστιάστε στα πραγματικά γεγονότα και εξετάστε προσεκτικά τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας.

Δεν αξίζει να καταστρέψετε μια σχέση ή μια σημαντική σύνδεση βασισμένοι σε μια παρεξήγηση ή μια λανθασμένη αντίληψη. Γι’ αυτό, μέχρι τις 23 Ιουλίου, κρατήστε μικρό καλάθι με τις πρώτες σας αντιδράσεις και προσέξτε τις παρορμητικές σκέψεις σας, γιατί ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να σας κάνει να βλέπετε τα πράγματα πιο δραματικά απ’ ό,τι πραγματικά είναι.

Δώστε προσοχή στους ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή σας

«Άνθρωποι και καταστάσεις που είναι γραφτό να εμφανιστούν στη ζωή μας έρχονται τώρα στο προσκήνιο», υποστηρίζει η Ντιμέρ. Ένα πρώην ταίρι μπορεί να επιστρέψει ξαφνικά ή μπορεί να συναντήσετε ξανά έναν παλιό φίλο με τον οποίο είχατε απομακρυνθεί.

Όποιος μπαίνει στη ζωή σας από τώρα μέχρι τις 23 Ιουλίου, έρχεται για κάποιον λόγο — γι’ αυτό δώστε προσοχή στα σημάδια και στις εξελίξεις γύρω σας. Ίσως πιστεύατε πως το κεφάλαιο με αυτό το άτομο είχε κλείσει οριστικά, όμως φαίνεται πως υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός ρόλος που μπορεί να παίξει στη ζωή σας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστρολόγο, «αυτή η συνάντηση μπορεί να αλλάξει για πάντα την πορεία της ζωής σας». Ανοίξτε την καρδιά και το μυαλό σας σε νέες εξελίξεις, γιατί κάποιες επιστροφές και κάποιες γνωριμίες μπορεί να κρύβουν μαθήματα, ευκαιρίες ή αλλαγές που δεν περιμένατε.

Παραμείνετε ψύχραιμοι

«Αυτή η ενέργεια είναι χαοτική και απρόβλεπτη και μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να ξεσπάσετε σε κάποιον ή να του πείτε όσα έχετε μέσα σας», αναφέρει η Ντιμέρ. «Όλοι μπορεί να βρίσκονται εκτός εαυτού, ακόμη και εσείς».

Γι’ αυτό χρειάζεται να κάνετε συνειδητή προσπάθεια να παραμείνετε ψύχραιμοι και να κρατήσετε τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο. Περιμένετε ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις, να δημιουργήσουν δράματα ή να δοκιμάσουν την υπομονή σας.

Ίσως ακόμη και εσείς να νιώσετε την παρόρμηση να ρίξετε λάδι στη φωτιά και να δημιουργήσετε αναστάτωση. Θα χρειαστεί όλη η δύναμη και η αυτοσυγκράτησή σας για να μην παρασυρθείτε, όμως αυτή θα είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.

«Οποιοδήποτε δράμα ξεκινήσει τώρα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες που θα κρατήσουν για μήνες», προσθέτει η αστρολόγος. Γι’ αυτό κρατήστε την ηρεμία σας, επιλέξτε τη σοφία αντί για την παρόρμηση και μην επιτρέψετε σε στιγμιαίες εντάσεις να επηρεάσουν τη μελλοντική σας πορεία.

Σκεφτείτε προσεκτικά πριν μιλήσετε

Ο ανάδρομος Ερμής είναι γνωστός για το ότι επηρεάζει την επικοινωνία μας και δημιουργεί παρεξηγήσεις. Γι’ αυτό, μέχρι τις 23 Ιουλίου, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε καλά πριν μιλήσουμε. Όταν ο πλανήτης της επικοινωνίας κινείται ανάδρομα, ακόμη και τα πιο καλοπροαίρετα λόγια μας μπορεί εύκολα να παρερμηνευτούν.

«Ένα απρόσεκτο μήνυμα μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσει ένταση, σύγκρουση ή δράμα», προειδοποιεί η Ντιμέρ.

«Μην αφήνετε τις λέξεις σας να βγαίνουν παρορμητικά».

Μπορεί αυτό να μοιάζει περιοριστικό ή εκνευριστικό, όμως αυτή την περίοδο η πιο έξυπνη επιλογή είναι να κινηθείτε με προσοχή. Με τις εντάσεις ήδη αυξημένες, μια λάθος κουβέντα μπορεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο κύκλο ανεπιθύμητου χάους.

Επιλέξτε τη σοφία, την ψυχραιμία και τη σκέψη πριν εκφραστείτε.

Αλλάξτε τον εσωτερικό σας διάλογο

Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να έχει αποκτήσει κακή φήμη, όμως αυτή η περίοδος μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε σημαντικές και θετικές αλλαγές στη ζωή μας. «Αυτό το διάστημα είναι σχεδιασμένο για να απαλλαγούμε από περιοριστικές πεποιθήσεις και τρόπους σκέψης που μας κρατούν πίσω εδώ και χρόνια», εξηγεί η Ντιμέρ.

«Αυτά που λέμε στον εαυτό μας διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας και επηρεάζουν όσα δημιουργούμε στη ζωή μας. Γι’ αυτό σταματήστε να μιλάτε αρνητικά στον εαυτό σας». Αυτή είναι η στιγμή να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας διάλογο, να αφήσουμε πίσω φόβους και αμφιβολίες και να ανοίξουμε χώρο για περισσότερη αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και νέες δυνατότητες.

Μέχρι τις 23 Ιουλίου, επικεντρωθείτε στην καλλιέργεια ενός θετικού εσωτερικού διαλόγου. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε στον εαυτό σας —ακόμη και μέσα στις σκέψεις σας— επηρεάζει βαθιά τη ζωή σας και την πορεία σας.

Δεν θα είναι πάντα εύκολο, όμως αλλάζοντας αυτά που λέτε στον εαυτό σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να ανθίζετε πραγματικά. Αφήστε πίσω την αυτοκριτική και τις αρνητικές σκέψεις και επιλέξτε λόγια που σας ενδυναμώνουν, σας δίνουν θάρρος και σας βοηθούν να δημιουργήσετε τη ζωή που πραγματικά θέλετε.

πηγή enikos.gr