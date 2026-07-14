Συνταγή για σαρδέλες παναρισμένες με ψωμί

Η σαρδέλα είναι ένας διατροφικός θησαυρός και μάλιστα σε πολύ προσιτή τιμή.

Είναι χαμηλής δυσκολίας στο μαγείρεμα και συνήθως, στην Ελλάδα την κάνουμε ψητή στα κάρβουνα ή πλακί στον φούρνο.

Ωστόσο σε άλλες μεσογειακές χώρες, την κάνουν και στο τηγάνι και μάλιστα με τραγανή κρούστα, αντιμετωπίζοντας την σαν ένα κομμάτι κοτόπουλο ή χοιρινό.

Αφού πανάρουμε τις σαρδέλες, μπορούμε να τις αφήσουμε για 10-15 λεπτά στο ψυγείο πριν από το τηγάνισμα, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κρούστα.

Σαρδέλες παναρισμένες με ψωμί

Υλικά:

500 γρ. σαρδέλες φιλεταρισμένες

80 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

125 γρ. ψωμί του τοστ (περίπου 5 φέτες)

10 γρ. φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

60 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 αυγά

3 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Ελέγχουμε τα φιλέτα της σαρδέλας ώστε να έχουν αφαιρεθεί πλήρως η ραχοκοκαλιά και τυχόν υπολείμματα από μικρά κόκαλα.

Τα σκουπίζουμε απαλά με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Πασπαλίζουμε τα φιλέτα με αλάτι και πιπέρι και τα αφήνουμε για λίγα λεπτά να απορροφήσουν τα καρυκεύματα.

Τοποθετούμε στο πολυκόφτη το ψωμί του τοστ μαζί με την παρμεζάνα και τον μαϊντανό. Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα αρωματικό, ομοιόμορφο μείγμα από ψίχουλα.

Σε τρία ξεχωριστά σκεύη τοποθετούμε το αλεύρι, τα χτυπημένα αυγά και το μείγμα ψωμιού με την παρμεζάνα.

Περνάμε κάθε φιλέτο πρώτα από το αλεύρι, τινάζοντας το περιττό. Στη συνέχεια το βυθίζουμε στο αυγό και τέλος το καλύπτουμε καλά με τα αρωματικά ψίχουλα, πιέζοντας ώστε να κολλήσουν στην επιφάνειά του.

Ζεσταίνουμε αρκετό ελαιόλαδο σε φαρδύ τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία.

Τοποθετούμε τις σαρδέλες στο καυτό λάδι χωρίς να στριμώχνονται μεταξύ τους και τις τηγανίζουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή κρούστα.

Μεταφέρουμε τις παναρισμένες σαρδέλες σε πιάτο στρωμένο με απορροφητικό χαρτί ώστε να απομακρυνθεί το περιττό λάδι.

Σερβίρουμε αμέσως, συνοδεύοντας με φέτες λεμονιού και μια δροσερή σαλάτα εποχής ή χόρτα.

πηγή newsit.gr