Η δύναμη του κράτους κρίνεται από τα όρια που το ίδιο σέβεται

Όταν μια ανθρώπινη ζωή χάνεται κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επέμβασης, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Υπάρχει πόνος, προβληματισμός και η ανάγκη να διερευνηθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά από τη Δικαιοσύνη, που είναι η μόνη αρμόδια να αποδώσει ευθύνες. Υπάρχει όμως και μια ευθύνη που αφορά όλους όσοι διαμορφώνουν δημόσια πολιτική: να αναρωτηθούμε αν το κράτος κάνει όσα πρέπει ώστε τέτοιες τραγωδίες να προλαμβάνονται και όχι απλώς να διαχειρίζονται εκ των υστέρων.

Κάθε τέτοιο περιστατικό δοκιμάζει την ψυχραιμία της δημόσιας συζήτησης. Η βιασύνη να εξαχθούν συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση δεν βοηθά ούτε την αναζήτηση της αλήθειας ούτε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι γενικεύσεις, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, είναι πάντα κακός σύμβουλος. Αυτό που χρειάζεται είναι νηφαλιότητα, σεβασμός στους θεσμούς και η βούληση να διδαχθούμε από κάθε τραγικό γεγονός.

Το περιστατικό στο Άργος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια δυσάρεστη εξαίρεση που θα ξεχαστεί με το πέρασμα του χρόνου. Κάθε τέτοιο γεγονός οφείλει να γίνεται αφορμή για ουσιαστική αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται, των ελλείψεων που υπάρχουν και των αλλαγών που απαιτούνται. Η δημόσια ασφάλεια δεν βελτιώνεται με επικοινωνιακές διαχειρίσεις, αλλά με σχέδιο, συνέπεια και διαρκή επένδυση στους ανθρώπους και στους θεσμούς.

Για μια προοδευτική πολιτική αντίληψη, η ασφάλεια δεν είναι ούτε προνόμιο ούτε εργαλείο άσκησης εξουσίας. Είναι δημόσιο αγαθό και δημοκρατικό δικαίωμα κάθε πολίτη. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής, αλλά και να γνωρίζει ότι η δύναμη του κράτους ασκείται με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξία. Η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και βασικό στοιχείο της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Η εμπειρία δείχνει ότι μετά από κάθε τραγικό περιστατικό η δημόσια συζήτηση περιορίζεται συνήθως στην αναζήτηση ευθυνών. Αυτό είναι αναγκαίο, αλλά δεν αρκεί. Η πραγματική ευθύνη της Πολιτείας είναι να μετατρέπει κάθε δύσκολη εμπειρία σε γνώση, σε καλύτερη εκπαίδευση, σε καλύτερες διαδικασίες και σε πολιτικές που μειώνουν την πιθανότητα να επαναληφθούν αντίστοιχα γεγονότα. Εκεί κρίνεται η σοβαρότητα μιας πολιτικής για τη δημόσια ασφάλεια.

Η μεγαλύτερη επένδυση δεν είναι ο εξοπλισμός. Είναι ο άνθρωπος. Ο αστυνομικός που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση πρέπει να γνωρίζει ότι η Πολιτεία τον έχει προετοιμάσει σωστά, τον εκπαιδεύει διαρκώς και του παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του.

Η αντικειμενική και ανεξάρτητη διερεύνηση κάθε περιστατικού δεν στρέφεται απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία. Αντίθετα, ενισχύει το κύρος της. Η λογοδοσία προστατεύει τόσο τους πολίτες όσο και τους έντιμους αστυνομικούς που επιτελούν καθημερινά το καθήκον τους.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη κύκλο αντιπαραθέσεων που τελειώνει μόλις σβήσουν τα φώτα της επικαιρότητας. Έχει ανάγκη από μια συνεκτική πολιτική δημόσιας ασφάλειας που επενδύει στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση και στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών. Η δημόσια ασφάλεια δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση κάθε κρίσης. Οφείλει να αποτελεί σταθερή δημόσια πολιτική, με συνέχεια, αξιολόγηση και διαρκή βελτίωση. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο ευθύνης κάθε δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Το τραγικό περιστατικό στο Άργος πρέπει να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές και όχι ακόμη έναν κύκλο πρόσκαιρης αντιπαράθεσης. Γιατί, τελικά, η δύναμη ενός δημοκρατικού κράτους δεν κρίνεται από την ένταση με την οποία ασκεί την εξουσία του. Κρίνεται από τα όρια που το ίδιο επιλέγει να σέβεται.

Γιάννης Ταπεινός

Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής