Καιρός: 40άρια στο τέλος της εβδομάδας- Η Κυριακή η πιο ζεστή μέρα

Με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας θα κινηθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα, με τη ζέστη να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο (18-19/7/2026), αφού ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη.

Παράλληλα με τη άνοδο την θερμοκρασίας δεν θα λείψουν βέβαια από τον καιρό και τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Η Κυριακή αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου, ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη (14/7/2026)

Σήμερα επικρατούν ιδιαίτερα καλές καλοκαιρινές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βορειοανατολικά και στη νότια Πελοπόννησο, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς και πρόσκαιρες μπόρες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στην περιοχή της Καρπάθου πρόσκαιρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κυρίως στην ανατολική Κρήτη και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, κυρίως στη Ρόδο και σε περιοχές της ανατολικής χώρας.