Κάτω Αχαΐα: Πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει πουλιά και… τραυμάτισε διερχόμενο πολίτη

Ένας 50χρονος τραυμάτισε ελαφρά έναν νεαρό με αεροβόλο όπλο στην Κάτω Αχαΐα, όταν πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει πουλιά που τον ενοχλούσαν από δέντρο έξω από το σπίτι του.
Ένας 50χρονος φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από την υπόθεση τραυματισμού ενός νεαρού από αεροβόλο όπλο, χθες, σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το επικίνδυνο περιστατικό συνέβη όταν ο 50χρονος πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει κάποια πουλιά, που βρίσκονταν σε δέντρο έξω από το σπίτι του και τον ενοχλούσαν.
Εκείνη τη στιγμή, όμως, πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.
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