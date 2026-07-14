Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κάτω Αχαΐα: Πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει πουλιά και… τραυμάτισε διερχόμενο πολίτη

Κάτω Αχαΐα: Πυροβόλησε στον αέρα για να ...

Ένας 50χρονος τραυμάτισε ελαφρά έναν νεαρό με αεροβόλο όπλο στην Κάτω Αχαΐα, όταν πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει πουλιά που τον ενοχλούσαν από δέντρο έξω από το σπίτι του.

Ένας 50χρονος φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από την υπόθεση τραυματισμού ενός νεαρού από αεροβόλο όπλο, χθες, σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το επικίνδυνο περιστατικό συνέβη όταν ο 50χρονος πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει κάποια πουλιά, που βρίσκονταν σε δέντρο έξω από το σπίτι του και τον ενοχλούσαν.

Εκείνη τη στιγμή, όμως, πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κάτω Αχαΐα Πυροβολισμοί Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u0391\u03c7\u03b1\u0390\u03b1","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af ","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
837928
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις