Cine Κάστρο Ρίου: Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα από τις 16 Ιουλίου

Το Θερινό cine Κάστρο Ρίου υποδέχεται από την Πέμπτη 16 έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς, την «Οδύσσεια» του βραβευμένου σκηνοθέτη Christopher Nolan.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά με ώρα έναρξης στις 21:00.

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μια μεγαλειώδη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, μια μυθική επική περιπέτεια που γυρίστηκε σε τοποθεσίες ανά τον κόσμο, εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία.

Στοιχεία ταινίας

Τίτλος: Οδύσσεια (The Odyssey)

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Διάρκεια: 172 λεπτά

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Ιουλίου 2026

Πρωταγωνιστούν:

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya Coleman, Mia Goth, Ryan Hurst, James Remar, Elliot Page, Charlize Theron, John Leguizamo και Robert Pattinson.

Το θερινό Cine Κάστρο Ρίου καλεί το κοινό να απολαύσει στη μεγάλη οθόνη μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, σε μια προβολή που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του κινηματογράφου.