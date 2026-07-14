ΜΟΔ Αιγίου: Ένοχος 67χρονος από την Πάτρα για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης – Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσης

Με την κήρυξη της ενοχής του 67χρονου κατηγορούμενου ολοκληρώθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου η πολύκροτη δίκη που αφορούσε υπόθεση σ σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, η οποία εκδικάστηκε σε τέσσερις δικασίμους, μετά από διαδοχικές διακοπές.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάτρα.

Ο 67χρονος, ο οποίος είχε συγγενική σχέση με την ανήλικη, είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και είχε προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, του είχαν αποδοθεί οι κατηγορίες του βιασμού ανηλίκου κάτω των 12 ετών, γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου και προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή του κατηγορουμένου για το σύνολο των πράξεων που του αποδίδονταν, καθώς και την απόρριψη των αιτημάτων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, αναγνωρίζοντάς του ωστόσο ένα ελαφρυντικό, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή ποινής κάθειρξης 10 ετών, αντί της κάθειρξης 18 ετών που είχε προτείνει η εισαγγελική αρχή.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση που έχει ήδη ασκηθεί. Ως εκ τούτου, ο καταδικασθείς αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, η απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας ή προσέγγισης της ανήλικης, η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία όπου διέμενε, καθώς και η καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του 67χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται σταθερά τις κατηγορίες από την πρώτη στιγμή και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου ως προς την ποινική μεταχείριση και τη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση.

Πηγή: Εφημερίδα «Γνώμη»