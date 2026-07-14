Λαμία: Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που φαίνεται οτι προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας

Στον εντοπισμό του προμηθευτή των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία έφτασαν οι αρχές σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς, Ανδρέα Τοουλιά.

Βέβαια ο ίδιος σημείωσε ότι είναι εξίσου σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής.

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7/2026) το νοσοκομείο της Λαμίας δέχτηκε 30 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας, γεγονός που χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου στις υγειονομικές αρχές.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής», είπε αρχικά προσπαθώντας να δώσει τέλος στην εξάπλωση της σαλμονέλας που ξεκίνησε στη Λαμία.