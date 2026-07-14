Νέα διοικητικά συμβούλια σε Ιατρικούς Συλλόγους Πάτρας και Αιγίου

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων αρχαιρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας διοικητικής περιόδου.

Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας, και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Άννα Μαστοράκου

Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σβόλης

Β' Αντιπρόεδρος: Βιβή Λουκοπούλου

Γραμματέας: Ιωάννης Ντούβας

Ταμίας: Παναγιώτης Τρίγκας

Μέλη:

Θεοφάνης Βρεττός

Τάκης Γεωργακόπουλος

Τάσος Γιακουμής

Χρήστος Δάβουλος

Αντώνης Δαρζέντας

Απόστολος Σωτηρούδης

Θεόδωρος Τουλγαρίδης

Αικατερίνη Ψαρόμυαλου

Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 14ης Ιουνίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου συνεδρίασε στις 13 Ιουλίου και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Αγγελόπουλος (Καρδιολόγος)

Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κοκορές (Γενικός Χειρουργός)

Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κουσουρής (Παθολόγος)

Ταμίας: Αντώνιος Ανδριώτης (Μαιευτήρας – Γυναικολόγος)

Μέλη:

Ευδοξία Αβραμοπούλου (Παθολόγος)

Γαρυφαλιά Γεωργίου (Οφθαλμίατρος)

Ευσταθία Λάγιου (Οφθαλμίατρος)

Δημήτριος Σπανόπουλος (Ορθοπαιδικός)

Γεωργία Χριστοπούλου (Καρδιολόγος)

Παράλληλα, συγκροτήθηκαν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα του Συλλόγου.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Νικολέτα Πολίτου – Μαλεβίτη

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Δακορώνιας

Μέλη: Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Πυργάκης, Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Ακριβή Τράγου και Μαρία Τσουκαλά.

Εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)

Σωτήριος Κοίλιας

Νικολέτα Πολίτου – Μαλεβίτη

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Δημήτριος Μαρκόπουλος

Χριστίνα Δημητρίου

Με τη συγκρότηση των νέων διοικήσεων, οι δύο Ιατρικοί Σύλλογοι εισέρχονται στη νέα θητεία τους, με στόχο την εκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου και την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τόσο τους επαγγελματίες υγείας όσο και τη δημόσια υγεία στις περιοχές ευθύνης τους.