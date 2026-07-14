Αιγιάλεια: Διακοπή υδροδότησης σήμερα στο Διακοπτό λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η αποκατάσταση της ζημιάς βρίσκεται σε εξέλιξη – Η υδροδότηση θα επανέλθει μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Σε προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης στην Κοινότητα Διακοπτού προχωρά σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης, η διακοπή ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.
Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr