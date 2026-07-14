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Αιγιάλεια: Διακοπή υδροδότησης σήμερα στο Διακοπτό λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό

Αιγιάλεια: Διακοπή υδροδότησης σήμερα στ...

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η αποκατάσταση της ζημιάς βρίσκεται σε εξέλιξη – Η υδροδότηση θα επανέλθει μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Σε προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης στην Κοινότητα Διακοπτού προχωρά σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης, η διακοπή ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Νερού Αιγιάλεια Διακοπτό
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