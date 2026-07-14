Αιγιάλεια: Διακοπή υδροδότησης σήμερα στο Διακοπτό λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό

Σε προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης στην Κοινότητα Διακοπτού προχωρά σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης, η διακοπή ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.