Γαλλία – Ισπανία: Ευρωπαϊκή τιτανομαχία με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ

Γαλλία και Ισπανία (14/07/26, 22:00 ΕΡΤ1) κοντράρονται για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 σε μία αναμέτρηση ανάμεσα στην φιναλίστ της διοργάνωσης του 2022 και την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία θα γίνει στο εντυπωσιακό γήπεδο του Ντάλας, το οποίο θα είναι κατάμεστο για να φιλοξενήσει τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ που θα βγάλει την πρώτη ομάδα που θα προκριθεί στο μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου.

Η Γαλλία έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη διοργάνωση και με τον Κιλιάν Εμπαπέ να έχει σκοράρει 8 γκολ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ 6, έχει άνεση στο σκοράρισμα και δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής στα νοκ άουτ.