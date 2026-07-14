Marfin: Στο μικροσκόπιο άλλοι δύο άντρες

Η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην τράπεζα Marfin βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο με τις τρεις νέες συλλήψεις να έχουν επαναφέρει στις μνήμες μας τις τρομακτικές εικόνες της 5ης Μαΐου του 2021.

Σήμερα (14/7/2026) οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, οι δύο 42χρονοι, θα απολογηθούν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες, που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία.

Παράλληλα στη βρετανική Δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθείς, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Marfin, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο τεσσάρων μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία.

Η σύλληψη της 46χρονης

Η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης για την υπόθεση της Marfin, εκκίνησε τις διαδικασίες για την έκδοσή της από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Η ίδια όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία επικοινώνησε με αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τα τελευταία επτά χρόνια η 46χρονη, μητέρα δυο παιδιών, διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον της Βρετανίας. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές Αρχές για την Ερυθρά Αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/07) και μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ όπου εργάζεται.

Η έκδοση στην Ελλάδα

Η σύλληψη της 46χρονης έγινε στις 4 χθες τα ξημερώματα, με τους αστυνομικούς του αεροδρομίου να της περνούν χειροπέδες την ώρα που βρισκόταν στον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη, για τις 05:20 το πρωί, πτήση της Ryanair, προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της το διεθνές ένταλμα κι έτσι συνελήφθη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία για τις εκδόσεις διωκόμενων ατόμων στο Λονδίνο. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές θα αιτηθούν στις αντίστοιχες βρετανικές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας, εφόσον, λένε οι πηγές, η 46χρονη συναινέσει να εκδοθεί. Η διαδικασία αναμένεται να είναι σύντομη. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρειαστούν και δύο μήνες για να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Όταν βγει η σχετική απόφαση, κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδεύσει στο ταξίδι της στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην Γ’ τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί.

Σήμερα η γυναίκα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο δικαστήριο του Westminster Magistrates στο Λονδίνο, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του διεθνούς εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές Αρχές.

Υπό έρευνα άλλα δύο πρόσωπα

Εκτός από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες, που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρησμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στόχος είναι η ταυτοποίησή τους ώστε να ολοκληρωθεί το παζλ των πέντε βασικών υπόπτων.

Ο ένας, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρους δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Έρευνα έγινε και σπίτι ενός ακόμα υπόπτου, του πέμπτου της ομάδας των αντιεξουσιαστών. Φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Ανθρωποκτονιών, να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες το νεοκλασικό κτήριο.

Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Καισαριανή, παρουσία και των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα τα οποία γίνονται φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους στη δολοφονική επίθεση.

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, δύο ολόκληρα χρόνια και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί, έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε για τις εξελίξεις στην υπόθεση Marfin, ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.