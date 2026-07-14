Συντάξεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026 έχουν «κλειδώσει», με τον e-ΕΦΚΑ να ακολουθεί και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν σταδιακά στο τέλος Ιουλίου για τις συντάξεις Αυγούστου και στο τέλος Αυγούστου για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, ενώ οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται μαζί με τις κύριες, ανά κατηγορία δικαιούχων.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από 1η Ιανουαρίου 2017

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων)

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, για όλους όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων).

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί και για τις πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση των καταβολών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.