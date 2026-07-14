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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Πάτρα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο παιδί που εγκλωβίστηκε σε κλειδωμένο αυτοκίνητο

Πάτρα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο πα...

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας

 

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία ενός μικρού παιδιού που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε κλειδωμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του δίχρονου κοριτσιού αδυνατούσε να ανοίξει το αυτοκίνητο, καθώς – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το σύστημα κλειδώματος φέρεται να παρουσίασε βλάβη, αφήνοντας το παιδί στο εσωτερικό του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση από τις πόρτες, οι πυροσβέστες προχώρησαν με ιδιαίτερη προσοχή στη θραύση πλαϊνού παραθύρου, ώστε να απεγκλωβίσουν το παιδί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το δίχρονο κοριτσάκι  σώο να παραδίδεται στην αναστατωμένη μητέρα του, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αγωνίας καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού.
 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αυτοκίνητο
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