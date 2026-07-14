Φιλαρμονική στην Κέρκυρα έπαιξε «των πρακτόρων η σχολή» από την ταινία «Ο Βέγγος φανερός πράκτωρ 000»

«Εξαιρετική ιδέα», «μπράβο σε όλους», ωραία πρωτοβουλία», «ακόμα το τραγουδάω» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τη Φιλαρμονική Σιναράδων

Άκρως επαινετικά και θετικά σχόλια έλαβε η Φιλαρμονική Σιναράδων Κέρκυρας για το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok τη Δευτέρα από παράσταση-αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο τον περασμένο Μάρτιο. Στο βίντεο τα μέλη της φιλαρμονικής που μετράει 65 χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1961, ερμηνεύουν το διάσημο τραγούδι ««των πρακτόρων η σχολή» από την ταινία «Ο Βέγγος φανερός πράκτωρ 000».

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@sinarades_philharmonic/video/7661584684270292246" data-video-id="7661584684270292246" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@sinarades_philharmonic" href="https://www.tiktok.com/@sinarades_philharmonic?refer=embed">@sinarades_philharmonic</a> Βοήθεια ο Βεγγος!! Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο. <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="cinema" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/cinema?refer=embed">#cinema</a> <a title="concert" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/concert?refer=embed">#concert</a> <a target="_blank" title=" original sound - Φιλαρμονική Σιναράδων" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7661584719066188566?refer=embed"> original sound - Φιλαρμονική Σιναράδων</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Η ερμηνεία ήταν πιστή αποτύπωση του τραγουδιού - αλλά και του φινάλε - που ακούστηκε στην κωμωδία του 1967 με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο.