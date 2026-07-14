Μέση Ανατολή: Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, νεκρός στο Ορμούζ και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Επικίνδυνα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα και ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου να μυρίζει πλέον «μπαρούτι».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση νέου κύματος βομβαρδισμών σε ιρανικούς στόχους, την ώρα που το Μπαχρέιν δέχεται για τρίτη ημέρα επιθέσεις από την Τεχεράνη και τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένα άτομο μετά το φονικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εχθές Δευτέρα πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα. Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Από τη μεριά της, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τρίτη διαδοχική νύχτα επιθέσεων, με στόχους στις περιοχές Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ, Τζασκ, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυσιπλοΐα. Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, εγκαταστάσεων πυραύλων και drones, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Η CENTCOM γνωστοποίησε επίσης ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ανεπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν χτυπά ξανά αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ναυτικό των Φρουρών, επίλεκτης δύναμης που θεωρείται ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, «στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο (όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων) δυνάμεων των ΗΠΑ στη βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν», αναφέρει το μήνυμά τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στο εμιράτο, καθώς οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν ξανάρχισαν. Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα», και πρόσθεσε πως «απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Δυο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν, μέλος πληρώματος νεκρό

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνωστοποίησε σήμερα ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δυο δεξαμενόπλοια της χώρας στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός.

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα «τον θάνατο Ινδού, μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Mombasa, και τους τραυματισμούς άλλων οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που υπέστησαν σοβαρά τραύματα», συνέχισε η ίδια πηγή.

Οι τραυματίες είναι έξι υπήκοοι Ινδίας και δυο υπήκοοι Ουκρανίας, διευκρίνισε το υπουργείο, προσθέτοντας πως τάνκερ υπέστησαν υλικές ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι οποίες πλέον τέθηκαν «υπό έλεγχο».

Το υπουργείο Άμυνας «καταδίκασε» τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «αυθάδη» επίθεση «καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής», διαμηνύοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα «ανταποδώσει» μετά την ιρανική «κλιμάκωση».

Το Ιράν ειρωνεύεται τον Τραμπ για τα τέλη που θέλει να επιβάλει στο Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες πως επανεπιβάλλεται ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και επίσης πως θα αρχίσει να εφαρμόζεται «άμεσα» από τις ΗΠΑ φόρος διέλευσης, ύψους ίσου με το 20% της αξίας του φορτίου τους, στα πλοία τα οποία διασχίζουν το Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ειρωνεύτηκε την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία», έγραψε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Η εμπορική ναυτιλία υφίσταται βαρύ πλήγμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή από την 1η Μαρτίου, όταν η Τεχεράνη έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς. Η κίνηση των πλοίων ουσιαστικά δεν ξανάρχισε παρά μετά την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη την 17η Ιουνίου, όταν τα μέρη ανέφεραν πως θα επιτρεπόταν για 60 ημέρες, ενώ στο μεταξύ θα διαπραγματεύονταν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως το Ιράν επιμένει πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση από το στενό ήταν ελεύθερη και δωρεάν, κι απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τη μοναδική ρότα που επιτρέπει να ακολουθούν, κατά μήκος των ακτών του.

Το πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων έχει μετατραπεί σε μεγάλο αγκάθι στις συνομιλίες της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Σκληρά πλήγματα και για αύριο προανήγγειλε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εχθές βράδυ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιου Χιούιτ, ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη. «Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε εξάλλου σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «ένα τεστ» και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν.

Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι «τα πάνε πολύ καλά», διευκρινίζοντας ότι «κάποιες φορές» διαφωνεί μαζί του και του το λέει.