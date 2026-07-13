Τσίπρας: Αόρατος φόρος η διαφθορά, αόρατο μνημόνιο η ακρίβεια

Εφ’ όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση για τη ακρίβεια, την εκτεταμένη διαφθορά αλλά και την απαξίωση των θεσμών έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Μυτιλήνη.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ήταν μάλιστα ιδιαίτερα επικριτικός λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ποτέ άλλοτε στο παρελθόν “δεν ήρθε τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου”.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ “η χώρα μας τούτη την ώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχει 3 μεγάλα βάρη: Πρώτο είναι το βάρος της ακρίβειας. Αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι αυτό της διαφθοράς και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι αυτό της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς”.

Αναλύοντας το συγκεκριμένο τρίπτυχο επισήμανε αναφορικά με την ακρίβεια πως “είναι ένα αόρατο μνημόνιο αυτό που ζούμε”. Παρότι – είπε- “σήμερα δεν έχουμε οριζόντιες περικοπές, έχουμε όμως μια ανάλογη ή βαρύτερη για κάποιους, μείωση της αγοραστικής δύναμης”.

Σχετικά με την διαφθορά ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως “είναι και αυτή ένας αόρατος φόρος” αφού “κάθε ένα ευρώ που θα έπρεπε να πηγαίνει στους κτηνοτρόφους της Λέσβους αλλά πηγαίνει στον κ.Χασάπη και τον κ.Φραπε, είναι ένα ευρώ λιγότερο για τα δημόσια σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές”.

Αναφορικά με το τρίτο ζήτημα της εμπιστοσύνης στους θεσμούς επισήμανε ότι “αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις” αφού “δεν εμπιστεύονται οι πολίτες την δικαιοσύνη” και αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Σχολιάζοντας μάλιστα την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη σχολίασε: “Ποτέ άλλωστε σε αυτό τον τόπο δεν ήρθε τόσο κοντά η Νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου“, επισήμανε ότι “άνθρωποι που μας μιλάνε με την γλώσσα των μαφιόζων” αναρωτώμενος: “Που βρισκόμαστε στην Κολομβία ή στην Ελλάδα;”.

Ειδική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στο ζήτημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συνέδεσε μάλιστα με ένα ζήτημα που απασχολεί την Λέσβο αυτό του μη εμβολιασμού των αιγοπροβάτων. Σημείωσε αναφορικά με την κυβέρνηση ότι “δεν προχώρησαν στον εμβολιασμό γιατί αν προχωρούσαν θα ήταν υποχρεωμένοι να καταγράψουν τον αριθμό των αιγοπροβάτων και αν το έκαναν θα εμφανίζονταν το απόστημα”. Τονίζοντας πως πρόκειται για ένα “μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται πάνω στην απάτη”.

Συνολικά ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως “υπάρχουν δύο Ελλάδες: Η Ελλάδα της Παραγωγής, του Μόχθου και της Εντιμότητας που επιχειρεί με ρίσκο και η Ελλάδα της Λαμογιάς και της Ανεντιμότητας” αλλά και “του κ.Χασάπη, του κ.Φραπέ, της κ.Σεμερτζίδου που κυκλοφορεί με Πόρσε”.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ αναφέρθηκε και στο μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα μέτρο ενίσχυσης των νησιωτών που θεσπίστηκε επί της δικής του πρωθυπουργίας. Επισήμανε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση πως “80 εκατομμύρια ευρώ δίνουν για το μεταφορικό ισοδύναμο. Όταν εμείς εξαγγείλαμε ένα μέτρο που αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα κέντρα των μεγάλων πόλεων το κοστολογήσαμε 250 εκατομμύρια. Μας είπαν «πού θα τα βρείτε τα λεφτά;» Και για τα 80 που πρέπει να γίνουν 160, και που πρέπει να δίνονται στην ώρα τους, το αργότερο σε ένα τρίμηνο, πάλι θα μας πούνε πού θα βρείτε τα λεφτά…”.