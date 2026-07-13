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Αλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που σχεδιάζεται στα Στενά του Ορμούζ

Αλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τον ν...

Ακόμη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και πάλι σήμερα, μετά την επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι.

 Ακόμη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

 «Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα, επισήμαναν οι αναλυτές του Eurasia Group.

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#tags Πετρέλαιο
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Οικονομία
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