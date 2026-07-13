«Συμμαχία των Προθύμων»: Στρατιωτικές ασκήσεις για την Ουκρανία και συμφωνία για 16 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία

Η Γαλλία προχωρά σε νέα βήματα για τη στήριξη της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της άμυνας της χώρας, αλλά και η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να ξεκινήσουν στρατιωτικές ασκήσεις σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, με στόχο να είναι έτοιμη η πολυεθνική δύναμηπου θα αναλάβει να συμβάλει στην ασφάλεια της χώρας όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες και θα έχουν στόχο να δοκιμαστούν τα σχέδια ανάπτυξης των δυνάμεων, αλλά και να σταλεί μήνυμα πως οι χώρες του συνασπισμού παραμένουν έτοιμες και αποφασισμένες να στηρίξουν το Κίεβο.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστεί τόσο η στρατιωτική όσο και η οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για την προμήθεια 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, μαζί με τον απαραίτητο οπλισμό τους.

Όπως ανέφερε, τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν και να ενταχθούν στην ουκρανική αεροπορία από το 2028 έως το 2029.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Ουκρανία θα αποκτήσει και νέας γενιάς αντιαεροπορικά συστήματα SAMP/T, τα οποία θα ενισχύσουν την προστασία του εναέριου χώρου της. Παράλληλα, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να παραδοθούν επιπλέον συστήματα μαζί με τους αντίστοιχους πυραύλους.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την παράδοση σύγχρονων ραντάρ, καθώς και τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για την παραγωγή ορισμένων οπλικών συστημάτων, όπως οι βόμβες AASM, οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30και οι πύραυλοι κρουζ Scalp.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Εμανουέλ Μακρόν, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας και ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Παρίσι αποτελούν μέρος του σχεδιασμού για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και μετά τη λήξη του.