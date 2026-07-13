Έλενα Παπαρίζου: Διέκοψε συναυλία για να αγκαλιάσει θαυμάστρια που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας

Μια από τις πιο δυνατές και ανθρώπινες στιγμές της καριέρας της χάρισε η Έλενα Παπαρίζου στο κοινό της, διακόπτοντας το πρόγραμμά της για χάρη μιας ξεχωριστής μαχήτριας της ζωής.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, η δημοφιλής ερμηνεύτρια εντόπισε ανάμεσα στο πλήθος ένα κοριτσάκι που κρατούσε μια ανθοδέσμη και ένα χειροποίητο πλακάτ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγκατέλειψε τη σκηνή και κατευθύνθηκε προς το μέρος της, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.

Η μικρή Δήμητρα, η οποία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της έπειτα από μια σειρά επίπονων χειρουργικών επεμβάσεων και μακροχρόνιο αγώνα, αντίκρισε την αγαπημένη της καλλιτέχνιδα να της σφίγγει το χέρι και να την αγκαλιάζει θερμά.

«Σήμερα η καρδιά μου είναι γεμάτη», ανέφερε η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στον κόσμο, εξηγώντας τη διαδρομή του κοριτσιού από το αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι τη σημερινή της νίκη. «Αυτό το πλάσμα έδωσε μια τεράστια μάχη, πάλεψε σκληρά και σήμερα στέκεται όρθιο μπροστά μας. Είσαι μια πραγματική νικήτρια, Δήμητρα. Όλο το μέλλον σου ανήκει».